¿Llega al Mundial 2026? Se conoció la lesión del Dibu Martínez y cuánto estará inactivo

¿Llega al Mundial? Se conoció la lesión del Dibu Martínez

Emiliano "Dibu" Martínez volvió a causar preocupación en la Selección Argentina horas después de confirmar su lesión en el dedo en la previa de la final de la UEFA Europa League que ganó con el Aston Villa al Friburgo en Turquía. Es que se conocieron los detalles de lo que le sucedió y cuánto estará sin atajar. Por supuesto, la noticia no tardó en llegar al cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni a pocas semanas del comienzo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Qué lesión tiene el Dibu Martínez y cuánto tiempo estará sin jugar antes del Mundial 2026

Después de los estudios correspondientes, los médicos llegaron a la conclusión de que el campeón de todo con la "Albiceleste" tuvo una fractura en el dedo anular de su mano derecha. Esto le demandará varias semanas de recuperación, pero lo positivo es que no tendrá que operarse y llegará en buenas condiciones a la Copa del Mundo. Sin embargo, sí significará un problema para el DT ya que no contará con él en los amistosos previos al torneo.

Es que la rehabilitación de esta rotura le demandará unos 20 días, por lo que estaría disponible recién para enfrentar a Argelia en el debut del martes 16 de junio. De esta manera, se espera que Gerónimo Rulli o Juan Musso se hagan cargo del arco de la Selección Argentina ante Honduras (6/6) e Islandia (9/6). Por supuesto, el "Dibu" Martínez tendrá tiempo para recuperarse y estar a disposición de Scaloni para lo que se viene sabiendo que es una pieza fundamental en el combinado nacional.

Se confirmó la lesión del Dibu Martínez

"Me rompí el dedo": el momento de la lesión del Dibu Martínez en el Aston Villa

"No hay mal que por bien no venga. Nunca tuve una rotura de dedo, pero cada vez que agarraba la pelota se me iba para otro lado. Cosas que hay que atravesar", esbozó el arquero en diálogo con ESPN una vez culminada la final de la Europa League donde el Aston Villa goleó 3 a 0 al Friburgo para consagrarse campeón. En ese momento sólo se supo de lo sucedido y horas más tarde comenzó con los estudios correspondientes para descartar algo peor que lo deje afuera del Mundial 2026.

Los números de Dibu Martínez en la Selección Argentina

Partidos jugados : 57.

: 57. Goles recibidos : 25.

: 25. Vallas invictas : 40.

: 40. Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.

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