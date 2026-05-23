República Democrática del Congo no modificará preparativos al Mundial a pesar de advertencia EEUU

FOTO ARCHIVO-El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA se exhibe durante un evento de prensa en Nueva York

La República ​Democrática del Congo no tiene previsto modificar sus preparativos para el Mundial a pesar de la advertencia de Estados Unidos ‌de que la selección debe ‌aislarse durante 21 días antes de llegar al país, dijo el sábado un responsable del equipo.

Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo, confirmó el viernes a ESPN que la delegación congoleña debía mantener una burbuja en el lugar donde se entrena, en Bélgica, y aislarse durante ​21 días, o se ⁠arriesgaba a que se le denegara la entrada tras un ‌brote mortal del virus del Ébola en el país.

La ⁠selección congoleña tendrá su base en ⁠Houston durante el torneo y disputará su primer partido del Grupo K contra Portugal el 17 de junio, seguido de los encuentros contra ⁠Colombia el 23 de junio en Guadalajara (México) y contra Uzbekistán ​el 27 de junio en Atlanta.

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"Hemos dejado muy ‌claro al Congo que deben mantener ‌la integridad de su burbuja durante 21 días antes de ⁠poder venir a Houston el 11 de junio", declaró Giuliani a ESPN.

"También le hemos dejado muy claro al Gobierno del Congo que deben mantener esa burbuja o se arriesgan a no poder viajar ​a Estados ‌Unidos. No podemos ser más claros".

Sin embargo, un portavoz del equipo afirmó que, en estos momentos, no había cambios en su calendario, que incluye un amistoso contra Dinamarca en Lieja (Bélgica) el 3 de junio y otro contra Chile en ⁠Cádiz (España) seis días después.

"Hemos mantenido nuestro programa de entrenamiento. Ningún jugador de la plantilla procede de la República Democrática del Congo", afirmó el responsable.

Toda la plantilla de jugadores reside fuera del país, en su mayoría en Europa, incluido el seleccionador Sébastien Desabre. A principios de esta semana, algunos miembros del cuerpo técnico llegaron al campo de entrenamiento en Bélgica ‌procedentes de la RDC.

El equipo había planeado un viaje de tres días a Kinshasa la próxima semana como despedida antes de partir hacia su primer Mundial en 52 años, pero ese viaje ha sido cancelado.

La Organización Mundial de la Salud elevó el viernes a "muy alto" el riesgo ‌de que la rara cepa Bundibugyo del ébola se convierta en un brote nacional en la RDC y ha declarado el brote allí y ‌en la vecina ⁠Uganda como una emergencia de importancia internacional.

Se han registrado cerca de 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas ​tras el brote en la RDC.

El Mundial, que Estados Unidos organiza conjuntamente con Canadá y México, se jugará del 11 de junio al 19 de julio.

Con información de Reuters