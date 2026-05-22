No se conoce la causa: dolor absoluto por la muerte de un querido actor a los 79 años

Dolor absoluto por la muerte de un querido actor a los 79 años

La industria del entretenimiento sufre una nueva e irreparable pérdida. El talentoso actor Michael Keating falleció a los 79 años y dejó un vacío inmenso en la pantalla chica. Famoso en el mundo entero por su labor estelar en exitosas series como Blake’s 7 y EastEnders, el artista se despidió tras una extensa trayectoria actoral.

La noticia impactó con fuerza entre los fanáticos de la ciencia ficción. Su rol más emblemático llegó de la mano del ladrón Vila Restal, personaje que encarnó desde 1978 hasta 1981. Gracias a este éxito, logró un récord histórico: fue el único miembro del elenco en participar de los 52 episodios del aclamado ciclo de la BBC. Además, brilló en producciones de enorme popularidad mundial como Doctor Who, Casualty y Midsomer Murders.

Su trayectoria más allá de las series

Más allá de su éxito frente a las cámaras, su voz también marcó a múltiples generaciones a través de diversos proyectos de audio. La productora Big Finish lo describió como uno de los rostros más reconocibles y queridos del género. Por su parte, el productor Peter Anghelides destacó su enorme carisma y su impecable sentido del humor en los estudios de grabación. "Qué alegría fue trabajar con él", expresó el realizador para homenajear a su compañero.

Dolor absoluto por la muerte de un querido actor a los 79 años

El ámbito teatral también fue testigo de su inmenso talento, con participaciones destacadas en el West End de Londres. Tras la confirmación de su partida física, la editorial Cult Edge compartió un emotivo tributo en sus redes sociales para despedir a este maravilloso profesional.