Cinco clínicas clausuradas y dos farmacias: continúan los operativos para desbaratar la red de falsos médicos

Continúa avanzando la investigación sobre la red de falsos médicos vinculados a la empresa Argentina Salud, que ya dejó como saldo la clausura de cinco clínicas y de distintas farmacias en González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza.

La causa, que encabeza el fiscal Fernando Garate, busca determinar el alcance de la presunta organización que ejerció de manera ilegal la medicina. Según fuentes judiciales, los centros de salud clausurados funcionaban en González Catán, pero también en Virrey del Pino y en San Justo.

Mientras la investigación avanza, la Justicia ordenó el cierre preventivo de las farmacias relacionadas con la red. Además se aguardan resultados de pericias y se toman nuevas declaraciones.

Los testimonios que complican a la red de médicos truchos

En las últimas horas se conocieron algunos detalles de las primeras indagatorias realizadas en el marco de la investigación a algunos de los imputados. A través de estos testimonios se buscaba reconstruir parte del funcionamiento interno de la red.

Uno de los acusados, identificado como C.C., reconoció ante la Justicia que es médico en Bolivia, aunque admitió que no cuenta con matrícula habilitante para ejercer en Argentina. En su declaración explicó que llegó a trabajar en Argentina Salud después de contactado por una compañera, quien lo vinculó directamente con Alberto Rubén Santarceri, señalado como dueño.

De acuerdo al testimonio, Santarceri le habría entregado el sello profesional del doctor Gonzalo La Torre junto con un consultorio en Virrey del Pino para atender pacientes. Además, declaró que cuando salían en la ambulancia ya llevaban certificados firmados y sellados previamente.

El acusado también reveló que cobraban alrededor de 80 mil pesos por una guardia de 24 horas.

Licencias médicas apropiadas

Otra de las declaraciones consideradas importantes en la causa fue la de la acusada D.S., quien manifestó ser médica en Cuba pero tampoco estar habilitada para ejercer en Argentina. Según indicó, atendía pacientes utilizando un sello que le habría proporcionado Santarceri.

Los investigadores consideran que estos testimonios podrían ser las claves para determinar el funcionamiento de toda la organización y para establecer las responsabilidades penales en los hechos que pusieron en riesgo la atención sanitaria de cientos de pacientes.

Durante los próximos días continuarán las indagatorias y la toma de testimonios para esclarecer el alcance total de la red de medicina trucha y no se descartan nuevas clausuras ni imputaciones.