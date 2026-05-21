Nelson Castro y Nacho Ortelli hablaron de la "decepción" que hay con Milei en La Libertad Avanza.

El Gobierno de Javier Milei está atravesando una notable crisis interna, producto de los diferentes escándalos que rodearon en el último término a importantes figuras de La Libertad Avanza (en especial a Manuel Adorni, jefe de Gabinete y uno de los hombres de mayor confianza del presidente) sumado a la postura que este adoptó frente a los mismos.

Lo mencionado llevó a que se resquebraje el bloque, algo que viene siendo analizado por los medios de comunicación y los periodistas especializados en política. Nelson Castro e Ignacio Ortelli por ejemplo, durante su clásico pase en Radio Rivadavia, analizaron la situación y cómo se está percibiendo a Milei puertas adentro.

Javier Milei junto a Luis Caputo.

Nelson Castro e Ignacio Ortelli hablaron de la interna en La Libertad Avanza

"Esto de Martín Menem termina confirmando todo lo que está pasando ahí adentro", deslizó Nelson Castro, a lo cual suscribió su compañero: "Qué desastre. Hay mucha decepción dentro del universo libertario, esto es información Nelson".

"Bueno, mirá lo de (Ramiro) Marra. No es que Marra sea Churchill, pero es alguien que puso el cuerpo", comentó el experimentado periodista, en alusión a las críticas que profirió el exlegislador porteño por La Libertad Avanza, quien fue uno de los primeros en sumarse al armado político del bloque liberal.

Ortelli también sumó el ejemplo de Agustín Laje, otro férreo seguidor de vieja guardia de Milei, de quien expuso: "Salió a decir 'che, no le mientan más al presidente'. Lo que encierra ese mensaje es 'el Presidente es fácilmente engañable'". "Totalmente", completó Castro, reafirmando lo contado por su colega.