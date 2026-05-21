Aumentan un 10% las cuotas de colegios privados en Corrientes: cuánto se pagará por mes

La Dirección de Enseñanza Privada de la provincia de Corrientes confirmó un incremento del 10% en las cuotas de los colegios privados con aporte estatal, que comenzará a aplicarse desde junio y se extenderá hasta septiembre del ciclo lectivo 2026. La decisión se da en un escenario de profunda reconfiguración del sistema educativo privado a nivel nacional.

Esta realidad regulatoria contrasta fuertemente con la situación de los colegios no subsidiados, luego de que el gobierno de Javier Milei estableciera en noviembre que los colegios privados sin subvención estatal tendrán libertad para aumentar sus cuotas sin autorización oficial previa ni necesidad de avisar a su matrícula con antelación.

A través del Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Economía Luis Caputo, el cual derogó el Decreto 2417/1993, una norma vigente desde hace más de tres décadas. El argumento oficial es que el esquema anterior “limitaba la capacidad de adaptación” de los establecimientos a los cambios económicos y generaba distorsiones que terminaban perjudicando tanto a las escuelas como a las familias.

El decreto remarca que el control de tarifas en el sector privado “constriñe el derecho de propiedad de los establecimientos educativos” y que debe garantizarse el principio de "libre contratación", permitiendo que cada institución defina sus aranceles y condiciones laborales en función de la competencia y de la evolución de sus gastos.

De este modo, la intención oficial es retomar el marco de autonomía institucional en la fijación de cuotas, bajo la premisa de que la competencia entre establecimientos garantizará la calidad y sostenibilidad del sistema, según los argumentos del Poder Ejecutivo.

Aumento de colegios privados en Corrientes. cómo quedan las cuotas

Según detallaron, el ajuste alcanza a las instituciones públicas de gestión privada y responde al aumento de los costos operativos necesarios para el funcionamiento de los establecimientos educativos, en un contexto marcado por la inflación y la suba generalizada de gastos.

En el nivel inicial de Corrientes, las cuotas máximas serán de $57.900 para los colegios con 100% de aporte estatal. En los establecimientos con un subsidio del 80%, el valor ascenderá a $68.800. mientras que con 60% de aporte será de $82.700 y con 40% alcanzará los $102.600 mensuales.

Para el nivel primario, las instituciones con aporte estatal total tendrán cuotas de $70.200. En tanto, las escuelas con subsidios del 80% cobrarán $84.000 por mes; las del 60%, $107.800; y las del 40%, $125.700. En tanto, en el nivel secundario, los valores establecidos desde junio serán de $84.000 para colegios con 100% de aporte estatal; $103.000 para aquellos con 80%; $128.300 para los que reciben 60%; y $151.800 para las instituciones con 40% de subsidio.

En el caso del nivel superior, las cuotas pasarán a ser de $90.600 mensuales para las instituciones con aporte estatal completo. Los establecimientos con un subsidio del 80% tendrán aranceles de $113.000; con 60%, de $136.000; y con 40%, de $161.200.