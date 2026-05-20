Transporte urbano: UTA confirmó la reincorporación de los 23 choferes suspendidos

En medio de la crisis que atraviesa el sistema de transporte urbano de Corrientes, una buena noticia llegó para un grupo de trabajadores: los 23 choferes suspendidos sin goce de sueldo por las empresas Ersa y Transporte San Lorenzo fueron reincorporados y este miércoles regresaron a sus puestos de trabajo.

El representante de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Corrientes, José Sabao, confirmó a El Litoral que los empleados retomaron sus actividades tras ser apartados por un plazo de 30 días.

Las compañías habían justificado las suspensiones al señalar un fuerte deterioro financiero. Según argumentaron, enfrentan una caída del 20% en la venta de boletos, el incremento sostenido de costos operativos -principalmente el combustible- y las consecuencias de la quita de subsidios nacionales, un escenario que, aseguran, afecta seriamente la sostenibilidad del sistema.

Desde la UTA, sin embargo, rechazaron formalmente los telegramas de suspensión y pusieron en marcha medidas gremiales y legales para frenar la decisión empresarial. Incluso, habían advertido que la cantidad de trabajadores afectados podía incrementarse si no se alcanzaba una solución. Finalmente, lograron la reincorporación de todos los suspendidos.

En el marco de este mismo conflicto y argumentando razones de fuerza mayor, ambas compañías comenzaron a paralizar el servicio: las unidades dejan de funcionar desde las 22 y retoman su recorrido recién desde las 6. La situación refleja un deterioro progresivo en la prestación del servicio, con impacto concreto en miles de usuarios que dependen del transporte para realizar sus actividades diarias.

Este miércoles se desarrollará una reunión en la Secretaría de Trabajo de Corrientes, considerada clave para el futuro inmediato del conflicto. Allí se buscará avanzar en un acuerdo salarial entre el gremio y las empresas, luego de que desde la Cámara de Empresas de Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc) informaran la presentación de una propuesta de mejora salarial para los trabajadores del sistema.

Gremios acusaron al Gobierno de empujar al transporte a una "crisis profunda”

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se declaró en estado de “alerta y movilización” y responsabilizó al Gobierno nacional por la “profunda crisis” que atraviesa el sistema de transporte en el país.

Desde los gremios del sector advirtieron sobre el deterioro de la actividad y remarcaron el impacto que tienen los aumentos tarifarios sobre los trabajadores. Además, denunciaron pérdida de derechos laborales, persecución a la protesta y una creciente judicialización de los conflictos sindicales.

La central sindical, encabezada por Juan Carlos Schmid, realizó una conferencia de prensa en la que el dirigente adelantó que evalúan futuras medidas de fuerza. “Estamos analizando qué tipo de acción vamos a llevar adelante”, sostuvo. Schmid también destacó el alineamiento de la CATT con la CGT y recordó que el sector acompañó todas las medidas impulsadas por la central obrera.

Durante la presentación, la Confederación difundió un documento con fuertes cuestionamientos a la gestión de Javier Milei. Allí señalaron que la desregulación, el freno a la obra pública y la ausencia de una política integral de transporte profundizaron la crisis del sector. Según afirmaron, el aumento internacional del combustible agravó aún más un escenario que “golpea de lleno a los trabajadores”, quienes “pagan más, viajan peor y ven deteriorada su calidad de vida”.

La entidad también alertó por el deterioro de la infraestructura y la falta de mantenimiento, factores que —según indicaron— afectan la seguridad vial y operativa. Sobre los incrementos en las tarifas, remarcaron que el transporte pasó a representar un gasto fijo cada vez más pesado dentro del presupuesto familiar.