Se definió cómo será la clasificación del boxeo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

Boxeo: cómo será la clasificación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

El Comité Olímpico Internacional (COI) aprobó el sistema presentado por la World Boxing para la clasificación de los boxeadores y boxeadoras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. A raíz de esto, quedó confirmado cuántos deportistas podrán participar en la competencia, pero también las alternativas que tendrán para buscar un lugar en el certamen. Por supuesto, las novedades no tardaron en trascender en nuestro país, más aún después de la sentida ausencia en París 2024.

Con varias caras nuevas dentro de los y las púgiles amateur que se perfilan para dar pelea arriba del ring y ganarse una plaza, el boxeo argentino no quiere perder la oportunidad de estar. Además, las posibilidades son aún más que en los JJOO anteriores y el criterio que presentó el nuevo organismo a cargo -que reemplazó a la IBA (Asociación Internacional de Boxeo)- otorgará un torneo sumamente parejo. A su vez, serán 14 categorías y habrá cuatro instancias importantes a tener en cuenta.

Cómo serán los criterios de clasificación al boxeo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

124 plazas femeninas y 124 plazas masculinas (paridad de género). 234 de las 248 se definirán en los torneos, 6 para el país anfitrión y 8 invitados (wild cards)

14 categorías de peso oficiales.

4 oportunidades de clasificación para todos los boxeadores y boxeadoras.

Los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 tienen método de clasificación definido

Las cuatro instancias para clasificar a los Juegos Olímpicos 2028

Campeonato Mundial de Boxeo 2027.

Eliminatorias Continentales 2027 en América, Asia, África, Europa y Oceanía.

Primer Clasificatorio Olímpico Mundial 2028.

Repechaje Mundial rumbo a los Juegos Olímpicos.

Las categorías de boxeo para los Juegos Olímpicos 2028

Boxeo masculino:

55kg.

60kg.

65kg.

70kg.

80kg.

90kg.

+90kg.

Boxeo femenino:

51kg.

54kg.

57kg.

60kg.

65kg.

70kg.

75kg,

Tatiana Flores, la campeona en Brasil que sueña con un lugar en los Juegos Olímpicos 2028

En este caso, fue Tatiana Flores -en categoría 48kg- la que se quedó con la medalla de oro siendo una de las figuras del campeonato en cuestión. A su vez, Florencia López, Daniela Herrera y Nahuel Roldán completaron el equipo nacional en Foz de Iguazú en abril del 2025 en el marco de un torneo de Elite mundial. Con años todavía por delante, la joven de nuestro país dio un gran paso pensando en los JJOO que tendrá lugar en Estados Unidos.

Luego de varios días de competencia, la joven argentina se impuso en la final a la italiana Giovanna Marchese tras ser superior a lo largo de los tres asaltos que duró el combate. Tan sólo unas horas antes se quedó con un ajustado triunfo contra la oriunda de China, Yi-Xuan Guo y este sábado 5 de abril quedó en la historia ya que fue el primer torneo de la World Boxing, la entidad que llevará adelante la organización del boxeo en los Juegos Olímpicos.

¿Cuándo son los Juegos Olímpicos 2028?

Está programado oficialmente que el torneo se dispute en Estados Unidos entre el viernes 14 de julio y el domingo 30 de julio.