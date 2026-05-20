Sede del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La Justicia porteña ordenó la suspensión inmediata del sistema de geolocalización denominado “Hoja de Ruta Electrónica” (HRE), que tenía como objetivo controlar el presentismo de los empleados públicos capitalinos. La medida cautelar, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 15, representa una victoria legal para la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Capital), que venía denunciando una avanzada sistemática sobre la privacidad y los derechos laborales de los empleados públicos.

La resolución, firmada por el juez Víctor Troncoso Rodas, concluyó que existen irregularidades en la implementación de esta herramienta. Según el magistrado, el Gobierno de la Ciudad no pudo acreditar la existencia de un acto administrativo formal que habilitara la obligatoriedad del sistema ni, mucho menos, el uso de dispositivos celulares personales de los trabajadores para registrar su asistencia y movimientos mediante GPS. Para la Justicia, la herramienta fue impuesta “a través de una vía de hecho”, lo que constituye una lesión directa al principio de legalidad que debe regir cualquier acto de gobierno.

Desde el gremio liderado por Daniel Catalano celebraron el fallo bajo la consigna “Luchar tiene sentido”. ATE Capital sostuvo desde el inicio del conflicto que la “Hoja de Ruta Electrónica” no era una simple mejora administrativa, sino un mecanismo de vigilancia que “vulneraba” la intimidad de miles de trabajadores que realizan tareas territoriales, guardias y atención a poblaciones vulnerables.

Según el gremio que conduce Catalano, el sistema no solo carecía de una negociación colectiva previa, sino que además obligaba a los agentes estatales a poner a disposición sus propios dispositivos, datos móviles y batería para ser monitoreados constantemente por el empleador, sin garantías claras sobre el tratamiento de sus datos personales. “El fallo judicial representa un paso importante en defensa de esos derechos frente a políticas de vigilancia impulsadas por el Gobierno de la Ciudad”, subrayaron desde el sindicato.

Se espera saber si el Ejecutivo porteño apelará la medida cautelar o si finalmente accederá a sentarse en una mesa de negociación colectiva con los representantes gremiales, tal como sugiere el trasfondo de la sentencia judicial que cuestiona la implementación unilateral de la herramienta.

Por lo pronto, la resolución ordena al Gobierno porteño suspender de forma inmediata la aplicación de la HRE y su vinculación con la herramienta FICHE para todo el personal alcanzado, mientras se resuelve la cuestión de fondo.