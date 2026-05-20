Qué se sabe del "pez pene" que sorprendió en las costas de Chubut

Pertenece al grupo de los anélidos, como las lombrices de tierra.

El extraño “pez pene” volvió a sorprender en las playas de Chubut tras el fuerte temporal registrado la semana pasada en Puerto Madryn. Turistas y vecinos encontraron decenas de estos curiosos animales marinos sobre la arena y las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales. Aunque su aspecto genera impacto, especialistas aclararon que no se trata de un pez y explicaron qué función cumple dentro del ecosistema patagónico.

El animal en cuestión es el urechis unicinctus, un invertebrado que vive oculto bajo la arena en zonas profundas del Golfo Nuevo y otras áreas de la costa chubutense. Según explicó el biólogo marino José Alfaya, investigador del Centro Nacional Patagónico del Conicet, esta especie pertenece al grupo de los anélidos, más relacionado con las lombrices que con los peces.

Qué es el “pez pene” que apareció en Chubut

El nombre popular surgió por la forma tubular y blanda del animal, aunque científicamente no tiene ninguna relación con los peces. El urechis unicinctus posee un cuerpo gelatinoso y flexible que suele permanecer enterrado bajo sedimentos marinos, por eso rara vez puede verse en la superficie.

Los especialistas señalaron que este tipo de animales son habituales en los fondos arenosos de la Patagonia. Sin embargo, permanecen ocultos gran parte de su vida y solo aparecen cuando los temporales alteran el lecho marino y los arrastran hasta la costa.

En Puerto Madryn, el fenómeno ocurrió después de una fuerte marejada que removió grandes cantidades de arena y fango submarino. Eso provocó que numerosos ejemplares quedaran expuestos en las playas.

Por qué el urechis unicinctus es importante para el ecosistema

Aunque muchas personas lo consideran extraño o incluso desagradable por su apariencia, el urechis unicinctus cumple una función fundamental en el ambiente marino. El investigador José Alfaya explicó que se trata de un organismo detritívoro, es decir, que se alimenta de materia orgánica presente en el suelo marino.

Al procesar esos restos, el animal contribuye al reciclaje de nutrientes y ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema bentónico. Además, al desplazarse y remover sedimentos, favorece la oxigenación del fondo del mar.

Tiene una trompa extensible que puede alcanzar hasta tres metros.

Los especialistas comparan su tarea con la que realizan las lombrices en la tierra. Gracias a esa actividad silenciosa, el ambiente marino conserva mejores condiciones para otras especies que habitan la región patagónica.

Cómo vive el extraño animal hallado en las playas

El urechis unicinctus pasa prácticamente toda su vida bajo la arena o el barro. No posee huesos ni ojos, ya que no necesita visión para sobrevivir en ese entorno oscuro y subterráneo.

Una de sus características más llamativas es la presencia de una probóscide extensible, similar a una trompa, que puede alcanzar varios metros de longitud desde el lugar donde permanece enterrado. Esa estructura le permite captar alimento sin salir completamente de su refugio.

Cuando queda fuera del agua, el cuerpo del animal se contrae y adquiere una textura más gelatinosa. Según explicaron los científicos, se trata de una respuesta natural frente a un ambiente hostil.