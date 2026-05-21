Indagatorias, testimoniales e imputaciones: qué se sabe de la causa por la muerte del adolescente en Chascomús

La investigación por la muerte de Kevin Martínez, el joven de 15 años que falleció después de chocar con su moto en Chascomús y de ser víctima de una posterior agresión de un vecino mientras lo asistían los médicos, tendrá un gran avance durante la jornada de hoy.

Este jueves 21 de mayo, serán indagados cuatro policías bonaerenses por su actuación en los hechos. Según Infobae, se trata de dos mujeres y dos hombres de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que estaban presentes en la intersección de Julián Quintana y Jacarandá cuando ocurrieron los hechos, el pasado 12 de mayo, a las 4 de la tarde aproximadamente.

La fiscal Daniela María Bertoletti Tramuja los imputó por violación de los deberes de funcionario público y omisión de promover la persecución penal. La principal acusación apunta a que no intervinieron para impedir que Kevin, ya herido y sobre una tabla de inmovilización mientras recibía atención médica, fuera golpeado por Leandro Marzzellino.

De qué se los acusa a los policías

Para la Justicia, los efectivos omitieron frenar la agresión y no actuaron para detener al atacante ni impulsaron medidas inmediatas para avanzar penalmente contra él después de los hechos.

El caso generó una fuerte conmoción en la comunidad, especialmente después de que se difundieran las imágenes del momento en el que el adolescente era golpeado mientras permanecía inmovilizado en el suelo.

La familia de Kevin sostiene que los golpes fueron determinantes en el desenlace fatal y cuestiona el accionar policial con dureza: “Nadie hizo nada para evitar que le peguen”. El abogado de la familia José Equiza agregó: “La muerte de Kevin es producto de los golpes que recibió en el piso. Es claro, son contundentes las imágenes”.

La autopsia al cuerpo de la víctima

El informe médico incorporado a la causa señala que Kevin sufrió “politraumatismos de importancia”, especialmente en la zona torácica, aunque la lesión considerada determinante para la muerte fue una fractura de cráneo compatible con “el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa”, en referencia al siniestro vial.

De acuerdo con la investigación, el adolescente no llevaba casco al momento del accidente. Los peritos concluyeron que la causa de muerte estaría vinculada al impacto del choque y no directamente a la agresión posterior, lo que aliviaría la situación judicial de Marzzellino.

Sin embargo, el hombre seguirá bajo investigación y podría ser imputado por lesiones agravadas por alevosía. La fiscalía aguarda nuevas pericias médicas y estudios complementarios antes de definir la calificación final. Mientras tanto, la única imputada en la causa principal sigue siendo la conductora de 25 años que manejaba el Ford Ka blanco involucrado en el choque, acusada de homicidio culposo.