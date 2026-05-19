Se dieron a conocer los resultados de la autopsia del cuerpo de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que tuvo un accidente en una moto Honda XR 150 y luego fue brutalmente golpeado por un hombre en Chascomús el pasado martes 12 de mayo. De acuerdo al informe forense, la víctima murió de una "fractura múltiple de cráneo". También se hallaron politraumatismos de importancia, en especial, en el tórax.

Para los médicos forenses, la lesión más grave es la del cráneo y es la que habría provocado la muerte. Es decir, los especialistas descartaron que el fallecimiento se hubiera producido por la golpiza posterior al accidente. Según detalló Infobae, en el análisis sostuvieron que la fractura es "idónea para producir la muerte".

Otro elemento que se agregó al informe forense es que el joven circulaba "sin casco" lo que pudo haber agravado el impacto. Sin embargo, esto será analizado en una próxima pericia accidentológica.

El accidente y la inexplicable golpiza

El pasado martes Kevin y otro adolescente de 17 años - que era quien conducía la moto- circulaban por la ciudad de Chascomús hasta que colisionaron contra un auto Ford Ka de color blanco, manejado por una mujer de 25 años. Los dos jóvenes quedaron tendidos en el suelo y rápidamente los vecinos llamaron a emergencias para que pudieran atenderlos.

Sin embargo, en este lapso de tiempo, un hombre de 50 años identificado como Leonardo Marzzellino, se acercó a Kevin y lo golpeó en reiteradas ocasiones en la cabeza. El episodio duró apenas unos segundos porque los enfermeros lograron apartar al sujeto, pero los testigos llegaron a grabar la confusa secuencia.

¿Marzzellino está imputado en la causa por la muerte de Kevin Martínez?

En este momento, la investigación está a cargo de la fiscal Daniela María Bertoletti Tramuj, quien aún no resolvió la situación procesal de Marzzellino, aunque podría quedar imputado por lesiones graves. En tanto, la conductora del Ford Ka está imputada en la causa por homicidio culposo.

Para la familia, los golpes propinados por Marzzellino fueron los que provocaron la muerte del adolescente que falleció dos días después del siniestro en un hospital del barrio porteño de Almagro. Además, su abogado sumó como evidencia el extenso historial delictivo del sujeto que se acercó a lastimar al joven sin prácticamente ser detenido por los testigos del hecho.

Marzzellino está involucrado en una causa por abuso sexual con acceso carnal del 2023; otra por daños y lesiones del 2024; y otra por violencia familiar que data del año 2009.