La muerte de Kevin Martínez mantiene conmocionada a la ciudad de Chascomús. El adolescente de 15 años falleció dos días después de haber protagonizado un accidente en la moto y de sufrir la agresión de un vecino, cuando ya estaba herido en el suelo. La escena quedó registrada en un video y se convirtió en la pieza central de la investigación judicial del caso.

En la jornada del lunes, familiares, amigos y vecinos del menor realizaron una marcha para reclamar justicia y exigir respuestas sobre lo que pasó. La movilización avanzó hasta la comisaría, donde la madre del joven volvió a denunciar la falta de intervención policial durante la brutal golpiza.

La causa está en manos de la titular de la UFID N°9 de Chascomús Daniela María Bertoletti Tramuja. Los investigadores esperan los resultados finales de la autopsia y las pericias accidentológicas para determinar fehacientemente cómo murió el adolescente.

Los hechos

El fallecimiento de Kevin ocurrió dos días después del accidente en la esquina de Jacarandá y Julián Quintana, de Chascomús. El joven viajaba junto a un amigo en una moto Honda XR 150 y colisionaron con un Ford Ka, que conducía una chica de 25 años.

Según fuentes judiciales, uno de los videos incorporados al expediente muestra al auto circulando una cuadra antes del impacto y no habría evidencia de que la conductora estuviera persiguiendo a los adolescentes antes del choque. Las imágenes también muestran que los jóvenes circulaban sin casco.

Sin embargo, el foco de la investigación y del reclamo familiar se centra en lo ocurrido tras el impacto. Mientras el otro ocupante de la moto era asistido por médicos, Kevin quedó tendido en el suelo esperando atención. Fue entonces cuando, según denunció la familia, un vecino identificado como Marcelino se acercó y comenzó a golpearlo. La secuencia quedó registrada en video y generó fuerte indignación en la comunidad.

“Kevin tuvo un accidente de tránsito y quedó tendido en el piso con la pierna rota, gritando. La otra persona fue llevada por los médicos porque era más urgente y él se quedó esperando que lo vuelvan a buscar”, relató la madre del adolescente, Romina y aseguró que no existía relación previa entre su hijo y el agresor: “El video muestra cómo él se mueve de manera cómoda en el lugar, sin ninguna alteración. Pensó cuándo golpear a mi hijo y actuó cuando lo esposaron y quedó indefenso”.

Las dudas sobre la causa de muerte

Mientras la familia afirma que Kevin murió a raíz de la golpiza, la Justicia todavía no logró establecer con certeza qué lesiones provocaron el desenlace fatal. El abogado de la familia José Equiza sostuvo que las imágenes fueron determinantes para cambiar el rumbo de la investigación.

“La muerte de Kevin es producto de los golpes que recibió en el piso”, aseguró Equiza y describió como “una animalada” la manera en que el vecino agarró y golpeó al adolescente.

Sin embargo, fuentes judiciales aclararon que el informe preliminar de autopsia no permite concluir, por ahora, que la agresión haya sido la causa directa de la muerte. El análisis de la Morgue Judicial de la Nación expresó que la causa del fallecimiento fue “politraumatismos” y “hemorragia interna”.