Suecia comprará fragatas a Francia por más de 4.000 millones de dólares para la defensa del Báltico

El ministro de Defensa sueco, Pal Jonson; el primer ministro sueco, Ulf Kristersson; y el comandante supremo sueco, Michael Claesson, asisten a una rueda de prensa a bordo de la corbeta de clase Visby HMS Harnosand en Estocolmo, Suecia

Suecia encargará cuatro fragatas a la empresa francesa Naval Group en un acuerdo de 4.000 ‌millones de dólares que ‌triplicará su capacidad de defensa aérea, en un momento en que el nuevo miembro de la OTAN se centra en las amenazas a la seguridad en el mar Báltico, según declaró el martes su primer ministro.

Suecia busca reforzar su ejército tras la invasión de Ucrania ​por parte de ⁠Rusia y la posterior adhesión del país nórdico a ‌la OTAN, y las nuevas fragatas suponen ⁠una importante ampliación de las ⁠capacidades de defensa marítima.

La compra del modelo de fragata de Defensa e Intervención Francesa (FDI) será la mayor inversión militar de ⁠Suecia desde la década de 1980, afirmó el ​primer ministro, Ulf Kristersson.

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"El mar Báltico ‌nunca ha estado, en la ‌era moderna, tan expuesto, cuestionado y disputado como lo ⁠está ahora", dijo Kristersson en una rueda de prensa a bordo de la corbeta de la Armada sueca HMS Harnosand, atracada en el centro de Estocolmo ​para la ‌ocasión.

"Con esta decisión, estoy convencido de que Suecia está contribuyendo a que el mar Báltico sea considerablemente más seguro en el futuro."

La incorporación de las fragatas al arsenal naval triplicará por sí ⁠sola las capacidades de defensa aérea de Suecia, dijo Kristersson.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo en la red social X que la decisión de Suecia reflejaba la confianza mutua entre ambos países, después de que Francia acordara comprar los sistemas aéreos de alerta temprana y control GlobalEye de Saab y ‌París invitara a Suecia a participar en las conversaciones sobre la disuasión nuclear europea.

Johan Norlen, jefe de la Armada sueca, afirmó que las fragatas eran importantes para mantener el mar Báltico abierto al transporte civil y militar hacia ‌Finlandia y los países bálticos en caso de que se intensificara el conflicto.

"Con nuestras corbetas y fragatas estamos estableciendo un ‌control operativo naval ⁠en el mar Báltico junto con nuestros aliados de la OTAN", dijo.

(1 dólar = 9,4037 ​coronas suecas)

Con información de Reuters