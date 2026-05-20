Orgullo argentino: los 4 pueblos que fueron nominados como los más lindos del mundo y que son una joya oculta.

Hay cuatro pueblos argentinos que están en competencia dentro del ranking de Best Tourism Villages bajo la categoría de los pueblos más lindos del mundo. Todos ellos están ubicados en la provincia de Córdoba y son un tesoro escondido que no todos los argentinos conocen.

Se trata de La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Los Reartes y La Cumbre, cuatro localidades cordobesas que se postulan en la edición 2026 del certamen impulsado por ONU Turismo. Cada una tiene su propia historia, naturaleza, sostenibilidad y gastronomía, cualidades que las posicionan entre los destinos más atractivos del turismo rural.

La Cumbrecita, Córdoba.

Cada año, este reconocimiento internacional premia a pueblos de todo el mundo. El criterio no solamente se basa en cuántos visitantes al año atraen estos pueblos o qué tan bellos son, sino también cómo preservan su cultura local, cómo protegen el entorno natural y cómo se desarrollan en las comunidades. En este contexto, estos cuatro pueblos cordobeses fueron distinguidos.

En total, Argentina presentó 56 postulaciones provenientes de 19 provincias, un número récord que refleja el crecimiento del turismo rural en el país. De ese total, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación seleccionará ocho destinos que representarán al país en la instancia final.

Desde la provincia, celebraron estas candidaturas como una oportunidad clave para seguir posicionando a Córdoba a nivel internacional. Sin embargo, no es la primera vez que Córdoba se destaca en este certamen.

Villa General Belgrano, Córdoba.

En 2024, Villa Tulumba fue reconocida por su valor histórico y su arquitectura colonial, mientras que en 2025 San Javier y Yacanto ingresaron al Programa Upgrade, consolidando el protagonismo de la provincia dentro del turismo rural internacional.

Los cuatro pueblos cordobeses candidatos

1. Villa General Belgrano

Villa General Belgrano, ubicada en el Valle de Calamuchita, se distingue por su impronta centroeuropea, su arquitectura característica y su reconocida propuesta gastronómica. Sus calles, paseos y festividades reflejan la influencia de las colectividades que conforman la identidad cultural de la localidad. Entre sus sabores típicos sobresalen las especialidades centroeuropeas y la producción cervecera artesanal.

2. La Cumbrecita

La Cumbrecita es reconocida como el único pueblo peatonal de Argentina. Rodeado de bosques, arroyos y senderos serranos, el destino ofrece una experiencia vinculada con la naturaleza y el turismo activo. Sus construcciones de estilo alpino y sus paisajes naturales forman una de las postales más icónicas de Córdoba.

3. La Cumbre

La Cumbre, ubicada en el Valle de Punilla, combina paisajes serranos, patrimonio cultural y una destacada oferta turística. La localidad conserva una fuerte impronta de estilo inglés en su arquitectura y cuenta con propuestas vinculadas a la cultura, la gastronomía y las actividades al aire libre. Entre sus atractivos se destacan la Casa Museo Mujica Lainez, el Museo de Motos y Bicicletas Antiguas y distintos circuitos religiosos e históricos.

4. Los Reartes

Los Reartes, declarado pueblo patrio años atrás, es una de las localidades más antiguas del Valle de Calamuchita y se caracteriza por preservar su identidad criolla y sus tradiciones históricas. Sus calles empedradas, construcciones antiguas y entorno natural convierten al pueblo en uno de los destinos más representativos del turismo cultural y rural de Córdoba.