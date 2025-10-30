Es una localidad argentina y fue elegida como la mejor del mundo por su "entorno natural único": el lugar ideal para viajar

El prestigioso premio "Best Tourism Villages", organizado por la ONU, es una iniciativa global, la cual busca destacar pueblos rurales con menos de 15.000 habitantes que sobresalen por su desarrollo turístico sostenible, su patrimonio cultural y su entorno natural. Recientemente, la pequeña localidad de Maimará, ubicada en la provincia de Jujuy, se ha hecho con este galardón, al imponerse entre más de 270 candidatos de 65 países. Entre las cualidades que apreció el jurado se encuentran su entorno natural único, su firme compromiso con la preservación cultural y su modelo de turismo sustentable.

Este pueblo jujeño, ubicado en pleno corazón de la Quebrada de Humahuaca, cuenta con una población de apenas 3500 habitantes y su economía local se basa en la agricultura, floricultura y vitivinicultura de altura.

Otros rasgos que destacan a Maimará son: sus cerros policromados, los cuales representan un emblema visual del norte argentino, en particular el célebre cerro "Paleta del Pintor"; sus tradiciones, las cuales datan de épocas ancestrales y su propuesta de turismo que no sólo es paisajística, sino que tambien es participativa y comunitaria, el desarrollo respeta el patrimonio cultural y natural.

Este premio demuestra que Argentina sigue siendo una opción relevante en el turismo a nivel mundial, de la misma manera que situa a Maimará en el mapa internacional como destino a conocer. Para los habitantes del pueblo y las autoridades locales, el premio representa una “oportunidad de crecimiento económico y visibilidad global”, sin perder su carácter local y genuino.

Los nominados de Argentina para el Best Tourism Villages

Cabe destacar que, si bien el bello pueblo de Maimará se hizo con el galardón internacional, existen otras siete localidades argentinas que tambien estuvieron nominadas a ésta edición de los Best Tourism Villages.

Los otros pueblos nominados a la edición 2025 de los premios fueron:

Famatina, provincia de La Rioja .

provincia de . San Javier y Yacanto , provincia de Córdoba .

, provincia de . Villa Elisa , provincia de Entre Ríos .

, provincia de . Seclantás , provincia de Salta .

, provincia de . Saldungaray , provincia de Buenos Aires .

, provincia de . Colonia Carlos Pellegrini, provincia de Corrientes .

provincia de . Uspallata, provincia de Mendoza.

Estos pueblos fueron seleccionados por un jurado convocado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

Al mismo tiempo, es importante señalar que ya existen otros destinos argentinos los cuales fueron condecorados con el Best Tourism Villages, estos son:

Trevelin , provincia de Chubut .

, provincia de . La Carolina, provincia de San Luis.

provincia de Villa Tulumba, provincia de Córdoba .

provincia de . Caspalá, provincia de Jujuy.

Las localidades mencionadas fueron galardonadas por los premios organizados por la ONU y también son excelentes opciones de turismo local.