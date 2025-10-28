Es argentino y la ONU Turismo lo eligió como el mejor pueblo del mundo.

Un pueblo de Argentina fue distinguido por la ONU Turismo en la categoría "Mejor Pueblo Turístico del Mundo 2025". Cada año, la Organización de las Naciones Unidas distingue diferentes pueblos de todo el mundo que se destacan por sus paisajes, su cultura y su historia.

Esta vez, Maimará, localidad de la provincia de Jujuy, ubicada en la Quebrada de Humauaca, se llevó este premio luego de superar 270 candidaturas de 65 otros países diferentes. En este pueblo, se destaca la economía local basada en la agricultura, floricultura y vitivinicultura de altura y sus tradiciones ancestrales.

Este reconocimiento fue anunciado en Huzhou, China, bajo la categoría de Best Tourism Villages, que premia a las comunidades destacadas por su gestión en el turismo rural y el desarrollo sustentable.

El ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas, festejó este premio y manifestó: "Que Maimará haya sido reconocida entre los mejores pueblos turísticos del mundo por ONU Turismo es un orgullo inmenso".

Además, agregó: "Este galardón, que se impone entre 270 pueblos de 65 países, reafirma que Jujuy es un destino de clase mundial. Maimará demuestra nuestra capacidad de ofrecer experiencias auténticas, vinculadas a nuestra cultura y tradiciones”.

Con esta distinción, Jujuy se consolida como referente nacional en turismo rural sostenible. El jurado destacó su entorno natural único, el compromiso de la comunidad con la conservación de su patrimonio.

Cómo es Maimará, la localidad de Jujuy distinguida por la ONU Turismo

Maimará es un pueblo con apenas 3.500 habitantes que se destaca tanto por la belleza de sus paisajes como por sus tradiciones andinas. Uno de los paisajes que más lo destaca es la Paleta del Pintor, una formación montañosa multicolor que se convirtió en el ícono de Jujuy.

Con sus calles de adobe, su gastronomía regional y sus costumbres agrícolas, los turistas se sumergen en una experiencia de ensueño, para olvidarse completamente de la ciudad y entregarse a un ritmo pausado, en sintonía con la naturaleza.