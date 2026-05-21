El gobierno de Javier Milei continúa una semana caliente en las calles con movilizaciones y críticas por la causa Adorni que deberá concretar con la presentación de la declaración jurada. En este marco, el Ejecutivo logró una nueva victoria en el Congreso con la media sanción del recorte de subsidio de gas en Zonas frías y el proyecto de Hojarasca tras las alianzas con los gobernadores. En tanto, Milei retomó su agenda y se mostró públicamente.

Sin embargo, en el plano interno, Milei reforzó su apoyo a Manuel Adorni, pese a las denuncias por enriquecimiento ilícito, y crece las internas dentro de La Libertad Avanza. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.