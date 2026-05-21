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El oficialismo obtuvo una victoria en Diputados pero no puede contener la interna en el Gobierno

En VIVO - Actualizado hace 18 minutos

Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza. 

El gobierno de Javier Milei continúa una semana caliente en las calles con movilizaciones y críticas por la causa Adorni que deberá concretar con la presentación de la declaración jurada. En este marco, el Ejecutivo logró una nueva victoria en el Congreso con la media sanción del recorte de subsidio de gas en Zonas frías y el proyecto de Hojarasca tras las alianzas con los gobernadores. En tanto, Milei retomó su agenda y se mostró públicamente.

Sin embargo, en el plano interno, Milei reforzó su apoyo a Manuel Adorni, pese a las denuncias por enriquecimiento ilícito, y crece las internas dentro de La Libertad Avanza.  Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

Hace 3 minutos

Uno por uno: qué diputados votaron a favor del recorte al subsidio de gas en zonas frías

La cámara baja le dio media sanción a la iniciativa oficialista de quitarle los descuentos automáticos a 3,2 millones de hogares. Habían sido incorporados al sistema en 2021.
 

Diputados aprobó en general el proyecto de ley del Gobierno sobre las Zonas Frías.

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Hace 16 minutos

LLA salvó a Adorni y avanzó en Diputados con un ajuste y eliminación de leyes

El oficialismo logró en la Cámara baja la media sanción de la reforma de Zona Fría y la ley de Hojarasca y logró abortar el intento de la oposición de realizar una sesión para emplazar la interpelación al jefe de Gabinete.

La Libertad Avanza (LLA) logró en Diputados la media sanción de dos leyes, la reforma de Zona Fría y Hojarasca, y logró abortar el intento de la oposición de realizar una sanción para emplazar la interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y debatir proyectos sobre el desfinanciamiento del sistema universitario y las prestaciones a jubilados.

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Hace 1 hora

Patricia Bullrich apuró de nuevo a Adorni y adelantó su propia Declaración Jurada

La ex ministra y actual jefa de la bancada oficialista en el Senado decidió presentar de forma adelantada su declaración jurada de bienes y así reaviva la interna libertaria por la lluvia de denuncias de corrupción contra el jefe de Gabinete.

Patricia Bullrich vuelve a tensionar al Gobierno por la situación del jefe de gabinete Manuel Adorni. Decidió presentar de forma adelantada su declaración jurada de bienes pese a que el plazo vence el 31 de este mes. También hicieron lo propio legisladores que le responden como el diputado Damián Arabia.

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Hace 7 horas

Pese al ajuste y los recortes, los gobernadores aliados volvieron a salvar al Gobierno

De nuevo, los gobernadores dialoguistas resultaron fundamentales para que el Gobierno pueda conseguir sus objetivos en Diputados y evitar que la oposición avance con la interpelación a Manuel Adorni. 

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Hace 9 horas

Milei negoció que los gobernadores puedan vender tierras a Estados extranjeros

En el dictamen de mayoría, se incluyó que las provincias puedan presentar acuerdos de cooperación para ofrecer tierras a Estados extranjeros. También se eliminan todas las restricciones para las empresas y personas.

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Hace 11 horas

Milei se asegura la derrota para él y arrastra también a sus aliados

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Hace 12 horas

Recrudeció la crisis en el sector neumáticos: SUTNA llama a un paro nacional

El sindicato convocó a esta medida de fuerza en paralelo a que la empresa Pirelli decidiera una suspensión de tareas el próximo fin de semana por el derrumbe de las ventas.

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Hace 12 horas

Qué es la Ley Hojarasca del gobierno de Javier Milei: el significado que tiene

La cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Ley de Hojarasca que busca derogar 60 normas porque las considera "obsoletas". ¿De cuáles se trata?

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Hace 12 horas

Financiamiento universitario: el Gobierno desempolvó un proyecto para eludir a la Corte

A la espera de una definición de la Corte Suprema por la cautelar universitaria, el Gobierno busca desactivar el conflicto con las universidades mediante un proyecto de actualización presupuestaria que ya había sido presentado meses atrás. Sectores académicos denuncian que es una estrategia disuasoria en medio del congelamiento de fondos para salarios, becas y funcionamiento.

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Hace 13 horas

Crisis en Santa Fe: se perdieron 358 industrias y más de 8.000 empleos en dos años

El presidente de la FISFE advirtió que "es muy difícil que vuelvan a abrir las persianas" de las industrias que cierran. Señaló que muchos sectores apenas alcanzan "un 40% de capacidad instalada". 

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Hace 13 horas

Autos de lujo, casa top en Pinamar y dólares: así vivía Espert antes de su derrumbe

La Justicia avanza en la investigación sobre José Luis Espert. Movió más de USD 135.000 y $230.000.000 en un año. La ruta detrás del salto patrimonial incluye autos de alta gama, un Fondo Común de Inversión, e inversiones inmobiliarias días después de la estafa $Libra.

Costa Dunas, al norte de Pinamar. El fideicomiso al que adhirió Mercedes González, esposa de José Luis Espert, con USD 55.501 en concepto de adelanto y $ 50.893.221,38 en siete cuotas.

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Hace 14 horas

Karina acusó a Bullrich de filtraciones y suspenden reuniones por la pelea Caputo-Menem

La hermana de Milei no la quiere más en las reuniones de Gabinete ampliado. Irán solo ministros. En su entorno creen que contó todo sobre la última donde reveló los gritos del Presidente. 

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Hace 14 horas

Efecto de la recesión: crecen las compras por courier pese a la menor importación

Aunque la balanza comercial volvió a mostrar un saldo positivo récord en abril, la recesión industrial derivó en una baja en la importación de bienes de capital, mientras se mantiene el avance de las compras "puerta a puerta".

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Hace 15 horas

Preocupados por el ajuste nacional y la crisis, se juntaron los gobernadores radicales

“La gente la está pasando muy mal", resumió el gobernador santafesino Pullaro, al describir la situación en las provincias. También estuvieron presentes el chaqueño Zdero, el mendocino Cornejo y el jujuyeño Sadir.

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