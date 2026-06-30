Inflación de junio: ¿perfora el 2% o se frena la desaceleración?

Las consultoras económicas debaten si la inflación de junio por fin logró perforar el piso del 2% o si, al contrario, se frenó la desaceleración en la suba de precios que se había visto durante abril y mayo. Según los pronósticos, el IPC de junio habría sido del 1,9% tanto para Analytica como para EcoGo, Equilibra y C&T, mientras que, en cambio, habría sido de un 2,1% tanto para OJF como para LCG, según un relevamiento que pudo hacer El Destape entre algunas de las principales consultoras.

De este modo, el mercado prevé dos escenarios que resultan divergentes en términos de impacto económico y político. Una inflación del 1,9% en junio implicaría una nueva baja respecto al 2,1% que registró el IPC en mayo, la tercera al hilo tras el pico del 3,4% de marzo pasado. Aún más, pese a que supondría una suba de la inflación interanual contra el 1,6% de junio de 2025, sería la primera vez que la suba de precios cae debajo del 2% en 10 meses, desde el 1,9% de agosto del año pasado.

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Al contrario, una inflación del 2,1% en junio implicaría que el proceso de desaceleración de la inflación se vio interrumpido luego de dos meses y que el Gobierno chocó otra vez con la inercia del primer trimestre. EcoGo advirtió que la inflación núcleo (que excluye los precios estacionales y los regulados) fue del 1,8% en el mes, por lo que "apenas cedió una décima respecto de mayo".

El propio vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió este martes, en su primera conferencia de prensa, que "romper ese 2% mensual cuesta", agregando suspenso al IPC esperado para este mes que termina. Como sea, el Indec dará a conocer la cifra oficial el próximo 14 de julio.

Este anticipo de la inflación de junio, que parece prever o bien un amesetamiento o bien una desaceleración relativamente marginal, deja una advertencia de cara a julio, un mes que estacionalmente suele ser de aumento en la suba de precios por efecto estacional del medio aguinaldo y las vacaciones de invierno.

Los rubros que más subieron en la inflación de junio

Un dato que puede ser positivo para el Gobierno es que la inflación de junio estuvo motorizada principalmente por los precios estacionales, que subieron un 2,4% sobre todo por el aumento en las verduras, señaló EcoGo. Le siguieron de cerca los precios regulados, precisó la misma consultora, con una suba del 2,1%, por el efecto de la suba en prepagas y en el transporte público. Este último tuvo una suba del 4,6% por el aumento de esa misma cifra en el subte y los colectivos de CABA y PBA, a lo que se sumó la suba en los colectivos nacionales del AMBA y trenes metropolitanos.

En cambio, en esta dimensión brilla por su ausencia el rubro combustibles, en el marco del congelamiento establecido por las petroleras y el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que permitió aliviar los precios de los hidrocarburos a nivel mundial.

En cuanto a los rubros medidos por EcoGo, los que más aumentaron en junio, aunque con una incidencia menor, fueron por un lado "equipamiento del hogar" con 3,9% por las subas en los artefactos del hogar y los aumentos salariales del servicio doméstico. Y, por el otro, "bienes y servicios varios" también con un 3,9%, debido a la fuerte suba del tabaco. Otro rubro de aumento por encima del promedio fue "educación", por las actualizaciones de las cuotas de los colegios privados.

Al contrario, los alimentos, el rubro de mayor incidencia en el total, ofrecieron alivio al Gobierno, ya que aumentaron solo un 1,4% en junio según EcoGo, en una fuerte desaceleración respecto a la suba de aproximadamente 2,5% de mayo.

Por último, otro rubro que impulsó la inflación a la baja fue "indumentaria", que registró una deflación del 0,9% en junio, aunque fuertemente condicionada por la importación de ropa barata y en el marco de una crisis del sector que desplomó su capacidad instalada y llevó al cierre de más de 700 empresas textiles desde la asunción de Javier Milei.