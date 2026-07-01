Tras la salida del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta denuncias de corrupción que precipitaron su renuncia, el escenario político del gobierno dio un giro con la asignación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete. En este contexto, se espera que el Presidente Javier Milei le tomó la jura este martes al nuevo funcionario que ocupará el cargo, en un intento por garantizar continuidad en la gestión y enviar una señal de estabilidad institucional frente a la crisis. En tanto, el mandatario no viajó a un encuentro internacional en medio de las tensiones con los países vecinos y se reunió con el hijo de Jaír Bolsonaro. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Tras la asunción de Santilli, Javier y Karina Milei encabezarán una reunión con legisladores de La Libertad Avanza
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Los Milei reúnen a su tropa en el Congreso para organizar la era post Adorni
Un día después de la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete, el mandatario y su hermana y secretaria general de la Presidencia se reunirán con los bloques de senadores y diputados de La Libertad Avanza, luego de las semanas de tensión por los intentos de interpelación a Adorni.
La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, convocó para este miércoles a los bloques de senadores y diputados de La Libertad Avanza (LLA). Javier Milei participará de la reunión y hasta hablará. El encuentro no será televisado, pero se sabe que el objetivo será reactivar la agenda oficialista en el Congreso tras la salida de la jefatura de gabinete de Manuel Adorni, al que la Casa Rosada ordenó defender hasta su renuncia el sábado pasado.
Hace 2 horas
Milei vs el peronismo: por qué Nación y provincia es la misma elección
La asunción de Santilli termina de conformar el escenario: para LLA y el peronismo, la elección nacional y la bonaerense van juntas. Encrucijada y estrategia de Cristina, Kicillof y Massa.
El nombramiento de Diego Santilli como jefe de gabinete es un elemento más de la composición que se va armando. La Libertad Avanza y el peronismo van a definir la elección de 2027 en una elección donde la provincia de Buenos Aires tendrá, por enésima vez, un rol decisivo. El sucesor de Manuel Adorni quiere ser gobernador desde que en noviembre de 2021 ganó por un punto la elección para diputado nacional. Con la agonía del PRO, su pésima relación con Mauricio Macri y la irrupción de Milei, Santilli parecía fuera de carrera. Ya no. Santilli se benefició primero de la narcoaventura de José Luis Espert y después de la saga de nuevo rico de Adorni. Por eso, pudo negociar con Karina Milei una asunción como jefe de gabinete que no resigne su objetivo electoral. El único competidor a la vista es Sebastián Pareja, pero el operador preferido de la hermana presidencial es un desconocido para los 17.523.996 habitantes del principal distrito de la Argentina. Si Milei no la choca y Santilli no tiene problemas similares a los de su antecesor, el año que viene estará en campaña para arrebatarle la provincia al peronismo. Los Milei lo necesitan competitivo en el territorio madre de todas las batallas.
Hace 3 horas
El desguace de Milei y el papel del CUSP: despidió a 65.000 estatales
De acuerdo al último informe del Indec, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se destruyeron más de 65.000 puestos de trabajo en la administración pública y empresas del Estado. El comando unificado, integrado por las fuerzas federales, en particular de la Gendarmería, que se puso en funcionamiento para atacar trabajadores.
Durante la última Dictadura Cívico Militar, la definición ideológica de José Alfredo Martínez de Hoz era “achicar el Estado para agrandar la Nación”. Bajo la administración Milei, el recorte del gasto público y la destrucción sistemática de las capacidades estatales a partir del despido de sus trabajadores y trabajadoras se lleva adelante para consolidar un programa de saqueo sistemático de los recursos naturales y la privatización del remanente de empresas públicas. Achicar el Estado es agrandar un poder económico hiper concentrado. Durante mayo, la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades tuvo un retroceso interanual del 6% mientras que en la comparación mensual cayó un 0,5%. Desde noviembre de 2023, Milei despidió a 65.000 trabajadores públicos.
Hace 7 horas
¿Otra oportunidad perdida?
La expansión de los sectores de energía, minería y agro es una oportunidad para iniciar un sendero de desarrollo sostenible. Pero el modelo de Milei convierte ese potencial en una economía de enclave, sin integración productiva y con destrucción de empleo formal. La economía dual no expresa una modernización virtuosa, sino la restauración de una vieja estructura dependiente.
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, construyen una economía dual con destrucción del entramado socioproductivo.
Hace 9 horas
El consumo de lácteos no para de caer: las ventas bajaron casi 2% en mayo
El consumo de lácteos volvió a retroceder en mayo y acumula una preocupante baja en lo que va del año. La leche y otros productos siguen sintiendo el impacto de la pérdida del poder adquisitivo.
Hace 12 horas
Juan Carlos De Pablo: “Las dificultades económicas no tenían que ver Adorni"
El economista Juan Carlos De Pablo analizó la suba del dólar blue y minimizó el impacto económico tras la renuncia del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Hace 12 horas
Milei ya tuvo más jefes de Gabinete que cualquier otro presidente en un mismo mandato
Un estudio de la Universidad Austral mostró que el Gobierno acumula un récord desde la creación del cargo en 1994.
Hace 13 horas
Vacaciones de invierno 2026: los precios imposibles que tiene que pagar una familia
Los precios para las vacaciones de invierno vuelven a poner a prueba el bolsillo de las familias. Viajar dentro del país puede costar hasta más de $ 5 millones, mientras que un paquete al exterior supera los $ 7 millones.
Hace 14 horas
Más del 60% quiere un cambio: la encuesta que pone en riesgo la reelección de Milei
Lo afirmó una encuesta realizada por el Observatorio de Política Social de la Universidad de Buenos Aires (UBA). A quien elegirían los consultados en un eventual ballotage.
Hace 15 horas
La Justicia falló contra un decreto de Milei que afecta las elecciones 2027
La Cámara Nacional Electoral declaró nulo un DNU de Javier Milei sobre inmigración y la obtención de ciudadanía, al considerar que modificaba materia electoral vedada por la Constitución.
Hace 16 horas
Milei es el primer presidente argentino en celebrar la Independencia de EE.UU.
En el Gobierno argumentaron que el mandatario estará presente por la importancia de la fecha: se cumplen 250 de la independencia norteamericana. Está en duda el viaje de Milei de esta semana a ese país. Ni la dictadura militar ni Menem fueron un 4 de julio a esta celebración en Buenos Aires.
Hace 17 horas
Inflación de junio: ¿perfora el 2% o se frena la desaceleración?
La mayoría de las consultoras anticipa una nueva caída en el IPC del mes, aunque otras advierten que podría frenarse el proceso de desaceleración que se vio entre abril y mayo. Los distintos pronósticos.
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Ravier habló del dólar y reconoció que "hay sectores que no la están pasando bien"
En su primera conferencia de prensa como vocero presidencial no descartó iniciar investigaciones internas por los presuntos gastos de Adorni con tarjetas de empleados de Casa Rosada.
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Crisis en el SMN: volvió a quedarse sin director y está al borde de la parálisis
Antonio José Mauad dejó la conducción del Servicio Meteorológico Nacional tras seis meses de gestión. Los trabajadores denuncian que la capacidad operativa del organismo se encuentra al borde de la parálisis.
Mauad dejó la conducción del Servicio Meteorológico Nacional.
07:13 | 30/06/2026
El Gobierno dispuso aumentos escalonados y un bono de $50.000 para trabajadores estatales
Se homologó el acuerdo salarial que establece incrementos para los meses de junio, julio y agosto. Además, confirmaron el pago de una suma fija no bonificable para reforzar los ingresos del personal de la Administración Pública Nacional.