Tras la asunción de Santilli, Javier y Karina Milei encabezarán una reunión con legisladores de La Libertad Avanza

El nombramiento de Diego Santilli como jefe de gabinete es un elemento más de la composición que se va armando. La Libertad Avanza y el peronismo van a definir la elección de 2027 en una elección donde la provincia de Buenos Aires tendrá, por enésima vez, un rol decisivo. El sucesor de Manuel Adorni quiere ser gobernador desde que en noviembre de 2021 ganó por un punto la elección para diputado nacional. Con la agonía del PRO, su pésima relación con Mauricio Macri y la irrupción de Milei, Santilli parecía fuera de carrera. Ya no. Santilli se benefició primero de la narcoaventura de José Luis Espert y después de la saga de nuevo rico de Adorni. Por eso, pudo negociar con Karina Milei una asunción como jefe de gabinete que no resigne su objetivo electoral. El único competidor a la vista es Sebastián Pareja, pero el operador preferido de la hermana presidencial es un desconocido para los 17.523.996 habitantes del principal distrito de la Argentina. Si Milei no la choca y Santilli no tiene problemas similares a los de su antecesor, el año que viene estará en campaña para arrebatarle la provincia al peronismo. Los Milei lo necesitan competitivo en el territorio madre de todas las batallas.