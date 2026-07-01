Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este miércoles 1 de julio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó el cronograma de pagos para julio, pero hoy —miércoles 1 de julio— no hay ningún grupo de jubilados, pensionados ni titulares de AUH que cobre. El calendario está en pausa.

Los beneficiarios que preguntan “cuándo cobro” deben saber que las primeras fechas del mes comienzan recién la semana que viene. Tanto jubilados como AUH y Complemento Leche iniciarán sus depósitos a partir del 8 de julio, según la terminación del DNI.

Sin pagos programados para hoy

ANSES confirmó que el 1 de julio no hay pagos previstos para ninguna prestación. El cronograma de julio arranca el próximo miércoles 8 con los jubilados de la mínima y las titulares de AUH. Se recomienda a los beneficiarios consultar el calendario completo en la web oficial del organismo para conocer su fecha exacta según el DNI.