Terremoto en Venezuela hoy: cobertura minuto a minuto de la tragedia

Continúan las tareas de rescate y reconstrucción tras el brutal terremoto en Venezuela.

El terremoto en Venezuela continúa generando repercusiones mientras el Gobierno de Delcy Rodríguez avanza con la evaluación de los daños y el conteo de las víctimas. Organismos de emergencia mantienen operativos para atender a los damnificados, verificar el estado de la infraestructura y monitorear la posibilidad de réplicas tras el fuerte sismo.

Seguí la cobertura sobre el terremoto en Venezuela con las últimas noticias, los reportes oficiales, el balance de víctimas y las actualizaciones sobre los trabajos de rescate y recuperación.

Principales estados afectados:

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