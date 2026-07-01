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Tragedia en Venezuela

Terremoto en Venezuela hoy: cobertura minuto a minuto de la tragedia

Cobertura FINALIZADA -

Últimas noticias sobre el rescate de las víctimas: cuántas personas murieron y las tareas de reconstrucción. El minuto a minuto de la tragedia que enluta a un país. 

El terremoto en Venezuela continúa generando repercusiones mientras el Gobierno de Delcy Rodríguez avanza con la evaluación de los daños y el conteo de las víctimas. Organismos de emergencia mantienen operativos para atender a los damnificados, verificar el estado de la infraestructura y monitorear la posibilidad de réplicas tras el fuerte sismo.

Seguí la cobertura sobre el terremoto en Venezuela con las últimas noticias, los reportes oficiales, el balance de víctimas y las actualizaciones sobre los trabajos de rescate y recuperación.

Principales estados afectados: 

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  • La Guaira: Considerado el epicentro de la tragedia humanitaria debido al colapso masivo de infraestructuras y edificaciones costeras. 
  • Yaracuy: En este estado se localizó el primer epicentro registrado (específicamente cerca de San Felipe, con una magnitud de 7.2). 
  • Carabobo: Monitoreado estrechamente por los servicios sismológicos; el segundo temblor (de magnitud 7.5) se vinculó al noroeste de la localidad de Montalbán.
  • Distrito Capital: La ciudad de Caracas sufrió graves daños materiales, caídas de estructuras y una alta concentración de personas damnificadas.
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