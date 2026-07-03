Venezuela continúa enfrentando las consecuencias de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio. El balance oficial asciende a 2.595 muertos, más de 11.000 heridos y miles de desaparecidos. En las últimas horas, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció un fondo de US$200 millones para la reconstrucción con apoyo del FMI, rechazó las críticas a la respuesta oficial y denunció la difusión de información falsa. Mientras tanto, organizaciones internacionales intensifican la ayuda humanitaria y PDVSA informó el restablecimiento progresivo del suministro de combustible en La Guaira, la región más afectada. Seguí minuto a minuto las últimas noticias, los reportes oficiales, cuántas personas murieron y las actualizaciones sobre los trabajos de rescate y recuperación. También, las tareas para la reconstrucción del país que fue devastado por este fenómeno.
Insólito: el FMI desembolsa solo 200 millones de dólares para reconstruir Venezuela
La presidenta interina informó que el FMI hará ese desermbolso para la recuperación de las zonas afectadas por los sismos, mientras aumentan las víctimas y avanzan las tareas de asistencia.
Hace 6 horas
Rescataron a Hernán Gil, el vigilante que estuvo ocho días bajo los escombros en Venezuela
Hernán Gil es uno de los sobrevivientes del doble terremoto que afectó a Venezuela la semana pasada. Los rescatistas lograron contactarlo el domingo pasado, y recién pudieron extraerlo de abajo de los escombros este mismo jueves, tras 114 horas de intensos operativos.
El vigilante venezolano Hernán Gil fue rescatado este jueves después de estar más de una semana bajo los escombros en La Guaira tras los devastadores terremotos en las afueras de Caracas. La confirmación la dio la Cruz Roja de Costa Rica en sus redes sociales, quienes además anunciaron su traslado hacia un centro médico. Llegó a estar ocho días enterrado bajo las ruinas de su casa hasta que un equipo de rescatistas pudo sacarlo, tras un operativo de 114 horas consecutivas.
Hace 6 horas
Quién es Bart, el perro argentino que salvó a dos niños atrapados en Venezuela
La historia de "Bart", el perro argentino que rescató a dos niños en Venezuela, empezó a conocerse después de que se viralizara el video del operativo. El can, un pastor belga malinois, pertenece a la Agrupación Perros de Guerra de las Fuerzas Armadas y fue fundamental para orientar la búsqueda entre los escombros. Mientras tanto, continúa la búsqueda de Lucas Gámez, un niño argentino de ocho años desaparecido en La Guaira.
La historia de "Bart" , el perro argentino que rescató a dos niños en Venezuela, empezó a conocerse poco después de que se hiciera viral el video del momento donde el operativo encontró a los dos menores. El can pertenece al equipo que desde el gobierno argentino enviaron a las zonas más afectadas por los dos devastadores terremotos que sacudieron Caracas y La Guaira. El perro es de la raza pastor belga malinois y pertenece a la Agrupación Perros de Guerra de las Fuerzas Armadas, donde lo guía el agente civil Cristian Giroti. Según informaron desde el Ministerio de Defensa , "Bart" ingresó por un túnel abierto entre los escombros y marcó presencia positiva, permitiendo orientar la búsqueda y las tareas de excavación hacia el lugar correcto.
Hace 6 horas
Médicos y veterinarios reemplazan a los cocineros en un McDonald's en Venezuela
Consecuencias de los terremotos en La Guaira
Por Mayela Armas
10:23 | 02/07/2026
La OMS advirtió que el número de muertes aumentará "de forma considerable"
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que la cantidad de fallecidos contabilizados aumentará a medida que avance la búsqueda de desaparecidos.
07:00 | 01/07/2026
Terremoto en Venezuela hoy: cobertura minuto a minuto de la tragedia
Últimas noticias sobre el rescate de las víctimas: cuántas personas murieron y las tareas de reconstrucción. El minuto a minuto de la tragedia que enluta a un país.
Continúan las tareas de rescate y reconstrucción tras el brutal terremoto en Venezuela.
06:04 | 01/07/2026
Venezuela cumple una semana desde el doble terremoto y los muertos son casi 2.300
Continúan las tareas de rescate y de evaluación de la magnitud de la tragedia. El Gobierno venezolano informó al menos 2.300 muertos y 10.571 heridos. La ONU estimó que habría más de 50 mil desaparecidos.