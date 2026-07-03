La historia de "Bart" , el perro argentino que rescató a dos niños en Venezuela, empezó a conocerse poco después de que se hiciera viral el video del momento donde el operativo encontró a los dos menores. El can pertenece al equipo que desde el gobierno argentino enviaron a las zonas más afectadas por los dos devastadores terremotos que sacudieron Caracas y La Guaira. El perro es de la raza pastor belga malinois y pertenece a la Agrupación Perros de Guerra de las Fuerzas Armadas, donde lo guía el agente civil Cristian Giroti. Según informaron desde el Ministerio de Defensa , "Bart" ingresó por un túnel abierto entre los escombros y marcó presencia positiva, permitiendo orientar la búsqueda y las tareas de excavación hacia el lugar correcto.