Médicos y veterinarios reemplazan a los cocineros en un McDonald's en Venezuela

Por Mayela Armas
LA GUAIRA, Venezuela 2 jul (Reuters) - En el restaurante McDonald's de La Guaira un grupo de médicos improvisó en centro de salud con farmacia para atender emergencias, además de un servicio veterinario.
El centro está operativo desde el viernes y unos 100 médicos se han rotado para atender las emergencias. Los médicos dicen que han contado con el apoyo de la empresa privada de Venezuela.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
En casi una semana han atendido a un promedio de 200 pacientes diarios.
“Aquí estamos dando consultas, se atienden emergencias y les damos medicinas que son donadas”, dijo el médico Jesús Molina, quien contó que un día atendieron una cesárea sin luz a las 2 de la mañana.
Los médicos dijeron que los representantes de McDonald's han prestado toda la colaboración para poder trabajar.
El ala del McDonald’s de venta de helados ahora es la parte de veterinaria y el resto farmacia y triaje.
“Estamos dando atención y rescate de los animales”, dijo el veterinario Sebastián Ures, quien agregó que disponen de medicamentos tanto donados como los que mantenían en inventario.
McDonald´s Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario sobre la iniciativa.
Con información de Reuters