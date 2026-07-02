Médicos y veterinarios reemplazan a los cocineros en un McDonald's en Venezuela

Consecuencias de los terremotos en La Guaira

Por Mayela ​Armas

LA GUAIRA, Venezuela 2 jul (Reuters) - En el restaurante McDonald's ‌de La ‌Guaira un grupo de médicos improvisó en centro de salud con farmacia para atender emergencias, además de un servicio veterinario.

El centro está operativo ​desde el ⁠viernes y unos 100 ‌médicos se han rotado ⁠para atender las ⁠emergencias. Los médicos dicen que han contado con el apoyo de ⁠la empresa privada de ​Venezuela.

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En casi una ‌semana han atendido a ‌un promedio de 200 ⁠pacientes diarios.

“Aquí estamos dando consultas, se atienden emergencias y les damos medicinas que ​son ‌donadas”, dijo el médico Jesús Molina, quien contó que un día atendieron una cesárea sin luz a ⁠las 2 de la mañana.

Los médicos dijeron que los representantes de McDonald's han prestado toda la colaboración para poder trabajar.

El ala del McDonald’s de venta ‌de helados ahora es la parte de veterinaria y el resto farmacia y triaje.

“Estamos dando atención y rescate de los ‌animales”, dijo el veterinario Sebastián Ures, quien agregó que disponen de ‌medicamentos tanto ⁠donados como los que mantenían en inventario.

McDonald´s ​Venezuela no respondió de inmediato una solicitud de comentario sobre la iniciativa.

Con información de Reuters