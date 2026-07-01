Refugios para víctimas de terremotos en Venezuela albergan a voluntarios sin hogar y sobrevivientes

Consecuencias de los terremotos en Caracas

El centro de mando de un refugio en La Guaira, zona costera de Venezuela afectada por dos terremotos de la semana pasada, bulle de actividad: las radios se encienden y el personal ‌médico se registra mientras se asignan las tareas ‌del día.

Si bien la organización no desentonaría en un cuartel militar dirigido por generales, este despliegue se lleva a cabo en un aula en desuso y los comandantes tienen entre 20 y 27 años.

Su tarea es administrar un albergue para las víctimas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que devastaron zonas de Venezuela con menos de un minuto de diferencia hace una semana. El refugio funciona en la escuela local "República de Panamá" en La Guaira.

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La docena de personas que trabajan allí —todos voluntarios y miembros de la rama juvenil del partido socialista del país— han diseñado un sistema ​informático para registrar a los residentes, ⁠la mayoría de los cuales perdieron a seres queridos, sus hogares o ambos en el desastre.

Tras los terremotos, muchos ‌de ellos también se encuentran sin hogar y trabajan por turnos en el centro de ⁠mando, que funciona las 24 horas. Al igual que los residentes ⁠del albergue, duermen en literas metálicas proporcionadas por el Ministerio de Comercio.

Mediante un programa informático que ellos mismos diseñaron, el grupo registra a cada una de las más de 350 personas alojadas en el albergue, donde un promedio de tres ⁠familias duermen en cada aula. El programa registra sus direcciones anteriores, sus lesiones y quiénes aún no han ​almorzado en la cafetería.

"Somos como el Titanic: nos hundimos con el barco", dijo ‌Daniel Rivas, de 25 años, mientras sus compañeros buscaban en ‌el registro a una persona desaparecida, buscada por un familiar que se encontraba en la puerta de la ⁠escuela.

Los residentes tienen acceso a duchas, un centro médico, una lavandería y una cafetería. Cada uno de los nueve albergues de La Guaira está gestionado por un equipo diferente, informó el personal de esta escuela.

LLENOS DE IRA

"La gente está 50% muy sensible y 50% llena de rabia, perdida", dijo José Méndez, otro miembro del equipo. "Están enojados por no encontrar a ​sus familiares, por haberlo ‌perdido todo. Pero estamos listos para ayudar".

Todos los miembros del equipo nacieron justo antes o en los años posteriores al último gran desastre de La Guaira: un deslizamiento de tierra en 1999 que causó la muerte de hasta 30.000 personas.

Los sismos de la semana pasada han dejado casi 2.000 muertos, según cifras gubernamentales publicadas el martes. Una lista no oficial, pero ampliamente difundida, de desaparecidos asciende a 40.567. Un ⁠enviado de las Naciones Unidas declaró esta semana que se estaban adquiriendo 10.000 bolsas para cadáveres para Venezuela.

Los residentes han criticado al gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez por lo que consideran una respuesta lenta e insuficiente del Estado, mientras que la ONG Comité Internacional de Rescate dijo el martes que "la magnitud de la respuesta no se corresponde con la magnitud de las necesidades humanitarias".

El Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió a las solicitudes de comentarios.

PRÓXIMOS PASOS

El equipo está a la espera de dos pasos importantes: las visitas de la autoridad de registro, para reemplazar las tarjetas de identificación gubernamentales extraviadas, y del ‌Ministerio de Vivienda, para aclarar qué pasos deben seguir las personas que perdieron sus hogares para recibir ayuda.

"Siento que todavía llevo el terremoto dentro de mí", dijo Deisy Tapias, de 36 años, residente del albergue, quien se hospeda aquí con dos de sus cinco hijos. "Ojalá pudiera volver a casa". Su apartamento, más al sur de la costa, está casi destruido, aunque su hijo de 17 años logró rescatar sus tarjetas de identificación y el tanque de gas para cocinar entre los escombros.

Tapias agregó ‌que estaba dispuesta a mudarse a otro estado si así pudiera recuperar su hogar. Su madre, Deisy Bermúdez, de 55 años, tiene una casa intacta en una localidad cercana y llegó con ropa y comida para su familia.

"No soporto los albergues", dijo Bermúdez, ‌quien perdió su casa en el ⁠desastre de 1999 y afirma que no pudo acceder a las viviendas gubernamentales construidas posteriormente para las víctimas.

Mientras las mujeres hablaban con Reuters, un camión de transporte del Ejército se detuvo ​afuera y los soldados ayudaron a ocho familias recién llegadas a entrar al refugio, donde fueron recibidas por el equipo. Muchas de las personas que llegan ahora han estado viviendo junto a las ruinas, según el equipo, buscando a sus seres queridos atrapados bajo los escombros.

Con información de Reuters