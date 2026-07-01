Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 1 de julio

El secreto de las últimas 2 cifras

¡Atención, apostadores! A veces el número que sale a la cabeza tiene cuatro cifras, como el 3689, y el ojo se va directo al número grande. Pero la tabla de los sueños y los animales clásica siempre se rige por las últimas dos cifras. En este caso, el 89, que corresponde a la rata. Así que no te confundas: si soñaste con una rata, jugale al 89, aunque el ganador parezca largo. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!