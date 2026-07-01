Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te acercamos los resultados al instante de cada sorteo de la Quiniela de la Ciudad, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, además de los mejores pálpitos y significados de los sueños.
Quiniela de hoy: resultados de los sorteos en Nacional, Provincia y Santa Fe este miércoles, 1 de julio
Seguí el minuto a minuto de los sorteos de la Quiniela Nacional, Provincia y demás loterías.
Hace 7 minutos
💰 ¡Atención, apostadores! ¿Cuánto paga 1 cifra en la Quiniela?
💰 ¿Cuánto paga 1 Cifra?
Si estás buscando un pálpito rápido, escuchá esta data: acertar la última cifra a la cabeza te multiplica la apuesta por 7. Es decir, si jugaste $100, te llevás $700 limpitos. ¡Una ganga para arriesgarse! Ojalá que el número de tu sueño aparezca hoy, miércoles 1 de julio. ¡Suerte!
Hace 22 minutos
¿Tu número tiene 4 cifras? Error: la suerte está en las dos últimas. ¡Enterate por qué!
El secreto de las últimas 2 cifras
¡Atención, apostadores! A veces el número que sale a la cabeza tiene cuatro cifras, como el 3689, y el ojo se va directo al número grande. Pero la tabla de los sueños y los animales clásica siempre se rige por las últimas dos cifras. En este caso, el 89, que corresponde a la rata. Así que no te confundas: si soñaste con una rata, jugale al 89, aunque el ganador parezca largo. ¡A cruzar los dedos para el próximo sorteo!
Hace 1 hora
El sueño de la cuaterna: ¡3500 veces tu apuesta si le pegás a las 4 cifras!
La magia de acertar las 4 cifras
¿Andás buscando un pálpito que te cambie la vida? Te contamos que acertar exactamente las 4 cifras a la cabeza en el orden correcto es el premio más difícil, pero el más jugoso: ganás 3.500 veces lo que apostaste. ¡Imaginate si le ponés unos pesitos! A cruzar los dedos para el próximo sorteo.
Hace 1 hora
¿Querés multiplicar la plata? La Redoblona es tu pálpito: dos números, dos chances y premio que explota
🔄 La Redoblona
Si sos de los que se la juegan a dos números en distintos lugares (cabeza, centena, etc.), escuchá esta data: la Redoblona es una apuesta combinada que te deja elegir dos números en dos ubicaciones diferentes. Si salen los dos, el premio se multiplica. ¿La clave? Acertar ambos. Los apostadores más cancheros la usan para duplicar la emoción y, de paso, el billete. ¡Ojo, no es para cualquiera, pero si tenés un pálpito firme, jugale con fe!