ANMAT prohibió un conocido producto antiarrugas falsificado por riesgo grave para la salud

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el país de un producto inyectable para tratamientos estéticos. La medida se oficializó tras detectar la circulación de unidades falsificadas que ponen en riesgo la salud de los pacientes.

La medida fue oficializada mediante la Disposición 4002/2026, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza al producto rotulado como “NCTF 135 HA LINEDERM, Acide hyaluronique, LOT 2731905, vto. 2026-10”. La empresa OXA PHARMA S.A., titular en Argentina del producto original NCTF® 135 HA, denunció la presencia en el mercado de unidades apócrifas que no habían sido importadas ni elaboradas por el fabricante original.

De este modo, la ANMAT confirmó que las unidades detectadas presentaban diferencias visuales respecto del producto autorizado, como cambios en la tipografía, los colores del envase y los logotipos. Además, mientras el producto legítimo se fabrica en Francia, las versiones falsificadas consignaban a Corea como país de elaboración, lo que reforzó las sospechas sobre su origen irregular.

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Por otro lado, la empresa informó que el lote 2731905 nunca fue importado ni elaborado por el fabricante original, ya que utilizaba un formato de codificación distinto al empleado por la compañía responsable. El NCTF® 135 HA está autorizado como producto médico destinado a la revitalización e hidratación de la piel y a tratamientos antiarrugas, con uso exclusivo por parte de profesionales de la salud.

ANMAT prohibió un conocido producto antiarrugas falsificado por riesgo grave para la salud

Anmat alertó el alto riesgo para la salud del producto falsificado

En ese sentido, el organismo indicó que se trata de un producto médico de riesgo clase IV, la categoría de mayor riesgo sanitario, y que se administra por vía inyectable, lo que aumenta la necesidad de control estricto. Por lo tanto, la ANMAT advirtió que se desconocen las condiciones de elaboración, el contenido, el origen y la esterilidad de las unidades falsificadas, lo que representa un potencial riesgo para la salud de quienes las utilicen.

Antes de dictar la prohibición, el organismo emitió una alerta sanitaria en su sitio web y la Coordinación de Asuntos Judiciales presentó la correspondiente denuncia penal ante la justicia. A la vez, la disposición ordena comunicar la medida a las autoridades sanitarias de todo el país y a la Dirección Nacional de Gestión y Control Normativo, dependiente de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Ministerio de Economía.

Cabe destacar que la ANMAT también prohibió recientemente un perfume infantil y distintos productos de maquillaje comercializados bajo las marcas Lady Idea, Hold Morning, MLundo, Miss Betty y Mocmallure, por carecer de registro sanitario.

La autoridad sanitaria recordó que los productos cosméticos y médicos deben contar con autorización previa y registro oficial, ya que su uso sin control puede derivar en reacciones adversas graves, infecciones o intoxicaciones. La ANMAT instó a la población a adquirir únicamente productos en farmacias y canales oficiales, para evitar la compra en plataformas digitales no autorizadas, y subrayó que la seguridad del paciente depende de la trazabilidad y legitimidad de los insumos médicos.