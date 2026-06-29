ANMAT prohibió cosméticos infantiles por ser peligroso para la salud: cuáles son

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, comercialización, distribución y publicidad de varios productos cosméticos infantiles de distintas marcas, tras constatar que no estaban inscriptos en el registro sanitario. La medida alcanza a perfumes, labiales y kits de maquillaje con imágenes infantiles y se extiende a todos los cosméticos de las firmas involucradas por ser peligrosas para la salud.

En primer lugar, la ANMAT informó la prohibición de diversos productos cosméticos infantiles en todo el territorio argentino.La medida se formalizó a través de la Disposición 3841/26, publicada en el Boletín Oficial el 26 de junio de 2026, y tiene alcance nacional. La medida afecta a marcas como LADY IDEA, M’LUNDO, HOLD MORNING, MISS BETTY y MOCMALLURE, y se extiende a todos sus cosméticos hasta que regularicen su situación.

Cuáles son los productos prohibidos

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En consecuencia, se prohíbe el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de los productos mencionados, así como de cualquier otro cosmético de las marcas involucradas. Entre los artículos afectados se encuentra el perfume infantil EAU DE TOILETTE LITTLE PRINCESS, de la marca LADY IDEA, con contenido neto de 30 ml.

Asimismo, se incluye el kit dúo lápiz corrector e iluminador Magic Pen, de la marca M’LUNDO, que presenta la imagen de Hello Kitty en su envase. Del mismo modo, se prohibió el labial Lip Gloss LABUBU, de la marca HOLD MORNING, acompañado de un llavero con la figura del muñeco Labubu.

También se encuentra en la lista el labial Lip Gloss con glitter, de la marca MISS BETTY, que lleva la imagen de Labubu en la tapa. Finalmente, se prohibió el set de labiales Lip Gloss 3 en 1, de la marca MOCMALLURE, con forma de corazón y decorado con imágenes de Hello Kitty.

Cabe destacar que la decisión se tomó luego de verificar que ninguno de estos productos estaba inscripto ante la ANMAT, lo cual constituye una irregularidad sanitaria. Por lo tanto, al tratarse de cosméticos ilegítimos, no se puede garantizar que hayan sido elaborados en establecimientos habilitados ni bajo condiciones sanitarias adecuadas. Además, tampoco existe certeza de que se hayan utilizado ingredientes permitidos por la normativa vigente en su fabricación. En paralelo, la ANMAT advirtió que no puede verificarse si estos productos ingresaron al país a través de los canales legales correspondientes. La medida se mantendrá vigente hasta que las marcas involucradas regularicen su situación sanitaria y cumplan con los requisitos legales establecidos.

Uno por uno, los productos prohibidos por la ANMAT

- Perfume infantil Little Princess: marca LADY IDEA, EAU DE TOILETTE, contenido neto 30 ml.

- Kit dúo Magic Pen: lápiz corrector e iluminador facial, marca M’LUNDO, con imagen de Hello Kitty.

- Labial Lip Gloss Labubu: marca HOLD MORNING, acompañado de llavero con muñeco Labubu.

- Labial Lip Gloss con glitter: marca MISS BETTY, con imagen de Labubu en la tapa.

- Set de labiales Lip Gloss 3 en 1: marca MOCMALLURE, en forma de corazón y decorado con imágenes de Hello Kitty.