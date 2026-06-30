El primer ministro británico, Keir Starmer, presenta un plan de inversión en defensa en Berkshire, Reino Unido.

Por Sarah Young y Elizabeth ​Piper

LONDRES, 29 jun (Reuters) - El primer ministro británico,, Keir Starmer, dio a conocer el martes su largamente retrasado Plan de Inversión en Defensa, en el que prometió ‌un aumento de 15.000 millones de ‌libras esterlinas en la financiación para equipar mejor a Reino Unido de cara a las guerras del futuro, en un proyecto que describió como su legado.

En lo que probablemente sea su último gran anuncio político, Starmer afirmó que el plan fue perfeccionado y va más allá de un documento anterior que llevó a su aliado, John Healey, a dimitir como ministro de Defensa este mes, acusándole de no haber ​conseguido fondos suficientes para ⁠garantizar la seguridad del país.

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Starmer llevará su plan —que prevé un gasto de casi ‌80.000 millones de libras al año para 2029— a Ankara, con ⁠motivo de una reunión de la OTAN que ⁠se celebrará los días 7 y 8 de julio, donde querrá dejar claro que Londres va por buen camino para cumplir su compromiso de alcanzar un gasto en defensa ⁠del 3,5% del PIB para 2035.

Sin embargo, dado que su sucesor previsto, ​Andy Burnham, asumirá el cargo ya el 20 de julio, ‌reconoció que los nuevos gobiernos podrían "basarse" en ‌su proyecto.

Algunos críticos afirmaron que el plan, retrasado durante más de nueve ⁠meses, es insuficiente y llega demasiado tarde.

"Cuando el mundo se está armando y la agresión va en aumento, la mejor manera de evitar la guerra es prepararse para ella; la mejor forma de defenderse es disuadir, es decir, tener la fuerza necesaria ​para que ‌tus adversarios se lo piensen dos veces antes de actuar", dijo Starmer en una empresa de defensa del sur de Inglaterra.

"Eso es lo que estamos haciendo", agregó.

Tras las conversaciones de última hora entre el Ministerio de Hacienda y el nuevo ministro de Defensa británico, Dan Jarvis, Starmer afirmó ⁠que su plan ofrecerá una financiación de 5.000 millones de libras para invertir en drones y armas autónomas, creará una Marina híbrida y hará que el ejército sea más letal.

También reforzará la disuasión nuclear británica y potenciará un programa para construir un avión de combate furtivo de última generación para la Real Fuerza Aérea, señaló Starmer, añadiendo que ello creará puestos de trabajo e impulsará el crecimiento.

Matt Roberts, responsable nacional del sindicato GMB, acogió con ‌satisfacción el plan y afirmó que ofrece "cierta estabilidad a un sector asediado por la inseguridad", aunque indicó que "el reto ahora es la ejecución: los trabajadores juzgarán este plan en función de puestos de trabajo reales, inversiones reales y resultados reales".

No obstante, los críticos afirmaron que el plan no es lo suficientemente ambicioso como para que Reino Unido esté ‌preparado para la guerra, sobre todo en un momento en que los responsables militares han advertido de que Rusia podría atacar a un país de la OTAN ya en 2030.

El general ‌Richard Barrons, antiguo ⁠comandante del Mando Conjunto de las Fuerzas Armadas, afirmó que, aunque el plan supone un avance, Reino Unido seguirá estando vulnerable.

"Sigue sin resolver ​el problema de que, para defender Reino Unido lo suficientemente bien y con la rapidez necesaria, hay que hacer más y antes, y eso requiere más dinero del que hay actualmente sobre la mesa", declaró a BBC Radio.

(Editado en español por Carlos Serrano)