Milei ya tuvo más jefes de Gabinete que cualquier otro presidente en un mismo mandato

El presidente Javier Milei se convirtió en el mandatario que más jefes de Gabinete tuvo durante un mismo mandato desde la creación de ese cargo en la reforma constitucional de 1994. Así lo señaló un informe elaborado por la Universidad Austral, que además analizó la progresiva "devaluación" de esa figura dentro del Poder Ejecutivo.

El estudio fue realizado por Marcelo Bermolén, director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral, y concluyó que la designación de cuatro jefes de Gabinete en apenas dos años y medio de gestión constituye "un récord desde la creación del cargo en la reforma constitucional de 1994".

El gobierno libertario comenzó con Nicolás Posse, quien ocupó la Jefatura de Gabinete desde diciembre de 2023 hasta su renuncia en mayo de 2024. Luego asumió Guillermo Francos, que permaneció en funciones hasta fines de octubre de 2025. Más tarde fue designado Manuel Adorni, quien dejó el cargo el pasado 27 de junio y fue reemplazado por el exministro del Interior Diego Santilli.

En ese contexto, el informe sostuvo que "la figura del jefe de Gabinete perdió brillo, prestigio y peso real". "Lo que originalmente se pensó en la reforma de 1994 como un 'primus inter pares' o un 'súper ministro' de un sistema semiparlamentario, terminó convirtiéndose en un ministro coordinador devaluado y un subordinado de confianza del Presidente", consideró.

El "desgaste" del cargo

El trabajo también afirmó que el "desgaste" de la Jefatura de Gabinete "es el más alto de la historia democrática" y advirtió que actualmente existe una "acumulación de récords negativos". Asimismo, señala que el caso de Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito, "se acentuó en la administración actual".

Bermolén cuestionó que quien ocupe ese cargo desempeñe otras funciones de manera simultánea. Además, sostuvo que "no parece una práctica sana" que el jefe de Gabinete "ostente otros roles, más allá del asignado constitucionalmente, y no lo ejerza en exclusividad", en alusión a Adorni, quien también se desempeñaba como director de YPF.

Como conclusión, el especialista consideró que "su pretendido rol de instituto de una democracia semiparlamentaria, con superioridad sobre sus pares, manejo pleno del gobierno y moción de censura por parte del Congreso, es en la práctica una utopía, más allá de los deseos de los convencionales constituyentes autores de la reforma de 1994".