El gobierno de Javier Milei continúa una semana caliente en las calles con movilizaciones y críticas por la causa Adorni que deberá concretar con la presentación de la declaración jurada. En este marco, Milei retomó su agenda y se mostró públicamente. En paralelo, el Presidente destacó la desaceleración de la inflación, con un índice de abril del 2,6% e insistió en que su meta es llevar la inflación a cero y festejó la caída del riesgo país. Además, el Gobierno avanzó con la privatización de Aysa , la primera empresa de servicios públicos en pasar a manos privadas bajo su gestión. En el plano interno, Milei reforzó su apoyo a Manuel Adorni, pese a las denuncias por enriquecimiento ilícito, y definió nuevos recortes presupuestarios y reorganización administrativa para fin de mayo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza .
Mientras Milei intenta negar la interna, se espera una jornada de tensión en la calle
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Milei enfrenta otro miércoles caliente: marcha de salud, jubilados y protesta de ATE
La Marcha Federal de Salud, una nueva movilización de jubilados y una protesta de ATE sobre General Paz anticipan una jornada de fuerte conflictividad social.
El gobierno de Javier Milei enfrentará este miércoles una nueva jornada de protestas en las calles, con reclamos que confluirán desde distintos sectores afectados por el ajuste. La Marcha Federal de Salud, la tradicional movilización de jubilados frente al Congreso y una protesta de ATE por el cierre de empresas y la pérdida de empleo configuran un escenario de creciente conflictividad social en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
Hace 2 horas
Milei, sobre la disputa Menem-Caputo: "Se lo plantaron"
Tras la interna que sacudió a La Libertad Avanza el fin de semana, el Presidente afirmó que al titular de la Cámara de Diputados "le han plantado" las publicaciones de una cuenta anónima, en la que atacaba al asesor presidencial. Qué pasará con la mesa política.
Javier Milei se refirió a la interna entre Martín Menem y Santiago Caputo. Según el Presidente, al titular de la Cámara de Diputados "le han plantado" las publicaciones de una cuenta anónima, en la que atacaba al asesor presidencial. En ese contexto, el líder de La Libertad Avanza ratificó que el consultor continuará en la mesa política.
Hace 3 horas
Naufraga el plan de Milei para vender tierras sin límites a los extranjeros
Después de la Ley de Glaciares, LLA pretendía derogar la ley de Tierras y acelerar los desalojos. Ya hay casi 3 millones de hectáreas en manos de estadounidenses. La advertencia de la ONU, la marcha atrás del gobierno y la derrota de Sturzenegger.
En medio de un crisis prolongada y con contradicciones internas a cielo abierto, La Libertad Avanza buscará este miércoles en el Senado obtener dictamen para un ambicioso paquete de leyes que tenía en agenda: la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, la reforma de la Ley de Barrios Populares, la derogación parcial de La Ley de Tierras Rurales, la modificación del Código Civil y Comercial sobre alquileres de viviendas, y del Código Procesal Civil y Comercial en los procesos de desalojos de la Ciudad de Buenos Aires.
Hace 9 horas
Docentes de la UdeSA le reclamaron a Milei por el financiamiento universitario
A través de una carta breve y firmada, docentes e investigadores de la Universidad de San Andrés repudiaron la visita del presidente Javier Milei al campus universitario y le reclamaron por el cumplimiento de la ley de Financiamiento para las universidades.
Hace 11 horas
Hugo Magonza: "Hay jueces que piden dar remedios de U$S 2 millones a pacientes sin chance"
El presidente de la Unión Argentina de Salud, Hugo Magonza, pasó por El Destape 1070 y habló sobre el estado actual del sistema de salud nacional.
Hace 12 horas
Licitación cantada para la Hidrovía: las dos ofertas económicas coinciden
Con la coincidencia en la oferta económica, se volverá a realizar un análisis técnico de la licitación, en la que Jan De Nul tiene ventaja. El proceso parece confirmar lo denunciado por la fiscalía anticorrupción: la licitación estaría direccionada.
Hace 13 horas
El costo de la construcción subió por encima de la inflación en abril
El Indec informó una nueva suba del Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires. El aumento estuvo impulsado por salarios, tarifas de servicios y mayores costos en distintos rubros de obra.
Hace 14 horas
La alianza militar avanza: Comando Sur de EE.UU. ayudará a patrullar el Mar Argentino
El Comando de las fuerzas armadas de Estados Unidos firmó un acuerdo de cooperación con la Armada argentina que durará cinco años. El primer paso: poner a bordo de una nave argentina una cámara especializada. Más adelante, también incluirá entrenamiento.
Hace 14 horas
Kicillof defendió la salud pública junto a intendentes: "El abandono de Milei mata"
El gobernador bonaerense convocó a más de 50 alcaldes de toda la provincia y puso en agenda el recorte salarial que realiza el gobierno libertario sobre el sistema de salud. El peronismo y el radicalismo acompañaron el reclamo. El miércoles será la Primera Marcha Federal de Salud.
Hace 14 horas
La UNCA defendió los números frente a los cuestionamientos por el gasto educativo
El rector de la universidad catamarqueña señaló que "la relación es de 10 alumnos por docente", un indicador que garantiza la calidad académica. También rechazó el concepto de "alumno crónico", atribuyendo la extensión en la duración de las carreras a la realidad socioeconómica.
Hace 15 horas
Kicillof: "Tenemos una saturación del sistema sanitario con el 80% de ocupación de camas"
Kicillof respaldó la Marcha Federal de Salud tras denunciar un panorama crítico: suba de mortalidad, falta de remedios y hospitales en la provincia de Buenos Aires al 80% de ocupación, la mayoría por casos de neumonía.
Hace 15 horas
Evo acusó a Milei de enviar aviones Hércules a Bolivia para trasladar a militares a La Paz
El ex presidente boliviano aseguró que aeronaves enviadas por Javier Milei trasladaron policías y militares hacia la capital boliviana en medio de la crisis política y la represión de protestas y bloqueos en todo el país..
Hace 15 horas
A lo Bullrich, Santiago Caputo continuó con el plan "rebelión pública contra Karina"
En el entorno del asesor destacaban hace días el coraje de la exministra. Ahora tomaron la posta Las Fuerzas del Cielo. Intentan ponerle límites al poder de la hermanísima.
Hace 15 horas
Ultimátum: la Justicia federal intimó de urgencia al Gobierno por la situación de PAMI
El Gobierno tiene ahora 72 horas para cubrir las prestaciones, luego de que un juez de Córdoba dictara una medida cautelar de urgencia para frenar el desfinanciamiento que amenaza tratamientos esenciales de personas con discapacidad.