Mientras Milei intenta negar la interna, se espera una jornada de tensión en la calle

El gobierno de Javier Milei continúa una semana caliente en las calles con movilizaciones y críticas por la causa Adorni que deberá concretar con la presentación de la declaración jurada. En este marco, Milei retomó su agenda y se mostró públicamente. En paralelo, el Presidente destacó la desaceleración de la inflación, con un índice de abril del 2,6% e insistió en que su meta es llevar la inflación a cero y festejó la caída del riesgo país. Además, el Gobierno avanzó con la privatización de Aysa , la primera empresa de servicios públicos en pasar a manos privadas bajo su gestión. En el plano interno, Milei reforzó su apoyo a Manuel Adorni, pese a las denuncias por enriquecimiento ilícito, y definió nuevos recortes presupuestarios y reorganización administrativa para fin de mayo. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza .