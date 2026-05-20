Régimen de Zona Fría: la política bonaerense se aglutina para frenar el impacto en la Provincia

Este miércoles el Congreso de la Nación tratará el proyecto de reforma de la ley de Zona Fría, que busca achicar la cantidad de distritos con tarifa reducida y priorizará el pago a proveedores energéticos. Si bien el proyecto aún está en duda, varias provincias alertaron por la quita de seguir en el régimen. En la provincia de Buenos Aires más de 70 distritos se quedarían sin el beneficio. En ese sentido, desde el gobierno provincial advirtieron sobre la situación y, la semana entrante, la UCR pondrá en agenda el tema desde la Cámara de Diputados bonaerense. “Queremos frenar este proyecto”, explicó a El Destape un diputado radical y agregó: “Si hoy sale, presionaremos para frenarlo en el Senado de la Nación”.

Uno de los gobernadores que alzaron la voz fue Martín Llaryora (Córdoba), quien dijo que “era una locura” y denunció que precios de las facturas se van a disparar "exponencialmente". En la cámara de Diputados de la Nación, el bloque de Unión por la Patria votará en contra y tratará de frenar la iniciativa.

En provincia de Buenos Aires, el subsecretario de Energía, Gastón Ghioni explicó que “casi el 40% de los beneficiarios actuales del régimen son bonaerenses”. La modificación que proponen implica menos usuarios, ya que “mantiene expresamente a los usuarios de Patagonia, Malargüe y Puna”, mientras que al resto de los usuarios “lo transforma en una bonificación adicional al régimen de Subsidio Energético Focalizado (SEF)”.

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El subsecretario de Energía, Gastón Ghioni en la conferencia de prensa en Casa de Gobierno

El funcionario detalló que, a la fecha, “se subsidia el 50% de la factura total, y ahora sólo se subsidiaría el 50% de una parte que corresponde únicamente al precio de gas”. “Ello implica que quedarán excluidos de ese subsidio componentes como transporte, distribución e impuestos”, indicó.

En tanto, explicó que es un “avasallamiento de las potestades provinciales”, ya que “intenta promover la eliminación de conceptos vinculados a la prestación de servicios donde la Provincia tiene competencia en la materia, desde el impuesto al servicio de electricidad, el Fondo especial para obras de gas, alumbrado público, Fondo Compensador Tarifario, entre otros”.

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, también alzó la voz: "Nos sacan la Zona Fría", expresó en sus redes sociales y dijo que para su distrito "el gas no es un lujo: es una necesidad". "El gobierno de Javier Milei avanza para quitar un alivio que alcanza a más de 11 mil hogares, condenando a familias y jubilados a elegir entre comer o calefaccionarse. Esto no es libertad, es abandono", cerró.

Su par de Bahía Blanca, Federico Susbielles también se quejó. “Sería otro duro golpe al bolsillo de los bahienses” indicó al portal Elagora y remarcó que “estamos ante una posibilidad de que se duplique la factura de gas”. Al respecto, remarcó que “Bahía Blanca durante muchos años peleó la posibilidad de ser incluida en este régimen”.

En ese sentido subrayó que se trata de una ciudad “atravesada por inviernos intensos” y con “temperaturas idénticas a toda la zona norte de la Patagonia”. Es por eso que “consumimos el doble de gas en esta ciudad que el promedio del país”.

Qué dice el proyecto de modificación de Zona Fría

El proyecto deroga los artículos 2°, 4º, 5º, 6º, 7º y 8º de la Ley Nº 27.637, que vacían por completo la ley de Zona Fría (27.637) promovida durante el gobierno de Alberto Fernández en 2021. La norma establece, en su artículo 5, que se agregan distritos a los abarcados en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, que figuran en el artículo 75 de la ley de presupuesto 2002 (25.565).

De esta manera, se elimina la ampliación territorial y el esquema generalizado de descuentos, reemplazándolo por un régimen más restringido y focalizado. La tarifa diferenciada incluía a las regiones, provincias, departamentos y localidades de las subzonas IIIa, IVa, IVb, IVc, IVd, V y VI fijadas por el Enargás, que abarcaban a parte la provincia de Buenos Aires (Costa Atlántica y 77 municipios del interior), centro y sur de Córdoba, sur de Santa Fe, gran parte San Luis y Mendoza, excepto el departamento de Malargüe, que figura en la 25.565 de 2002.

Finalmente, "se exceptúan del recargo a los consumos y/o a la comercialización para consumo, por redes o ductos, en el Territorio Nacional, destinados a la exportación de gas natural o de GNL y a los inyectados al Sistema de Transporte de Gas Natural provenientes de GNL importado y regasificado”.