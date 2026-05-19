Elecciones en Colombia: quién es Paloma Valencia, la candidata a presidenta

Las elecciones de Colombia 2026 están cada vez más cerca y, entre los presidenciables a disputarle la presidencia a Iván Cepeda, se encuentra la candidata presidencial Paloma Valencia. La dirigente es abogada y senadora por el Centro Democrático.

Quién es Paloma Valencia, la candidata presidencial opositora

Nacida en 1978 en Popayán, Paloma Valencia proviene de una familia de larga trayectoria política. Es nieta del expresidente Guillermo León Valencia y de Mario Laserna, fundador de la Universidad de los Andes. Justamente, la candidata opositora es abogada y filósofa de la Universidad de los Andes. Además, tiene una especialización en economía y una maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York.

Antes de ocupar una banca en el Congreso, fue parte de la Procuraduría General de la Nación y del Departamento Nacional de Planeación. También fue columnista y analista política en medios como El Espectador, El País y Blu Radio.

Valencia ingresó al Senado en 2014 y mantuvo su banca durante tres períodos. En esos años apostó por iniciativas de achicamiento del gasto público, renovación económica, reducción de la pobreza, la protección ambiental y el fortalecimiento de la justicia.

Estas elecciones no son las primeras en las que buscará la presidencia de Colombia. Valencia ya había sido precandidata presidencial en 2018 y se posicionó como una de las figuras de Centro Democrático al promover el voto por el No en el plebiscito sobre el acuerdo de paz con las Farc.

En el Congreso, hizo parte de la Comisión Primera, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Paz, y actualmente preside la Comisión de Instrucción del Senado. Además, es una gran aliada del sector agropecuario; ha respaldado especialmente a productores paneleros y cafeteros.

Foco en seguridad, energía y educación: las propuestas de Paloma Valencia

Durante su campaña, la candidata presidencial ha hecho foco en modificaciones de seguridad, economía, energía, salud y educación. Una de las propuestas más fuertes de Valencia radica en materia de seguridad y propone una estructura que denomina “las tres R”, que refieren a: “Reducir los ingresos a los ilegales, robustecer nuestra fuerza pública y reconquistar a las comunidades”.

Respecto a la salud, la senadora se ha manifestado en contra de Petro y vinculó el deterioro del sistema sanitario al Gobierno. “Cuando no se paga a las clínicas y hospitales, estos comienzan a cerrar servicios”, acusó al oficialismo.

Sobre la energía, que ocupa un lugar central en la agenda, Valencia asegura que en su eventual gobierno solucionaría las pérdidas de los usuarios. Según explicó, una parte del presupuesto nacional se destinaría a aliviar los costos y a generar incentivos para mejorar las redes de distribución de energía. Además, propone modificar el sistema ecléctico para acercar otro tipo de energía —la hídrica— a todo el país y diversificar la matriz, entre el petróleo, gas, carbón y los recursos hídricos. En ese sentido, también prometió un “gran programa para cambiar los electrodomésticos de última generación que ahorren y que le eviten tantos costos a todo esto”.

Respecto a la educación, la candidata propone un modelo de subsidios a demanda. Según considera Valencia, el Estado debe subsidiar la educación en las diferentes universidades donde los estudiantes quieran cursar.