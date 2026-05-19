Bancarios cierran otra suba atada a inflación y salario inicial se ubica en $2,3 millones

La Asociación Bancaria que conduce Sergio Palazzo acordó con las cámaras empresarias una actualización salarial del 2,6 por ciento correspondiente a abril, en línea con el último Índice de Precios al Consumidor difundido por el INDEC. Con ese ajuste, el salario inicial de la actividad quedó fijado en 2.319.195,20 pesos y el bono mínimo por el Día del Bancario ascendió a 2.067.482,29 pesos.

El esquema paritario de los bancarios se consolidó en los últimos meses como una excepción dentro de una economía donde buena parte de los acuerdos salariales quedaron rezagados frente a la inflación. Mientras distintos gremios aceptan aumentos escalonados, sumas fijas o revisiones trimestrales con porcentajes inferiores al IPC, La Bancaria mantuvo un mecanismo de actualización prácticamente automática que replica cada mes la evolución de los precios.

En el comunicado difundido este lunes, el sindicato informó que “esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en los cuatro primeros meses del año un 12,3% sobre los salarios de diciembre 2025”. Ese porcentaje coincide exactamente con la inflación acumulada entre enero y abril, luego del 2,6 por ciento registrado el mes pasado por el Indec.

La diferencia con otras negociaciones salariales empieza a ser cada vez más visible. En sectores masivos como comercio, uno de los convenios colectivos más numerosos del país, predominan acuerdos de incrementos reducidos y distribuidos en cuotas. La presión del Ministerio de Economía para homologar paritarias por debajo de la inflación se convirtió en una constante desde el inicio de la gestión de Javier Milei, bajo el argumento oficial de evitar una “inercia inflacionaria”.

En los hechos, varios sindicatos terminaron aceptando revisiones tardías o aumentos que no alcanzaron a recomponer el deterioro acumulado desde fines de 2023. Incluso dentro del universo de trabajadores registrados comenzaron a profundizarse diferencias entre actividades con fuerte capacidad de negociación y otras más expuestas a la caída del consumo o a la recesión.

La situación de los bancarios aparece en el extremo opuesto. El salario inicial del sector ya supera ampliamente los dos millones de pesos y mantiene un mecanismo de cobertura frente a la inflación que pocas actividades lograron sostener. En marzo, el gremio había cerrado un aumento del 3,4 por ciento y acumulaba un 9,4 por ciento en el primer trimestre. Con la actualización de abril, el acumulado trepó al 12,3 por ciento.

Desde La Bancaria remarcaron que el esquema continuará en mayo “siguiendo el mismo mecanismo y el alcance estipulado en los acuerdos salariales”. También anticiparon que las partes retomarán la negociación en la segunda quincena de junio. La estrategia sindical apunta a evitar que el salario pierda contra los precios en un contexto donde el Gobierno insiste en desacelerar las paritarias para consolidar la baja inflacionaria.

El contraste no sólo se observa respecto de otros trabajadores privados sino también frente al salario mínimo. Distintos informes señalaron en los últimos meses que el Salario Mínimo, Vital y Móvil acumuló una fuerte pérdida de poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión. Un relevamiento citado por medios nacionales indicó que el salario mínimo real cayó cerca de 38 por ciento entre noviembre de 2023 y febrero de 2026. (Reddit)