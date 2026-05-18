Un adulto de Colorado falleció tras un caso confirmado ‌de hantavirus ‌que no está relacionado con el reciente brote registrado a bordo de un crucero en el Atlántico, informaron el lunes en un comunicado funcionarios del ​Departamento de ⁠Salud Pública y Medio Ambiente ‌de Colorado.

La cepa del ⁠hantavirus que causó ⁠la muerte en Colorado es habitual en el estado en esta ⁠época del año, según el ​comunicado, y las ‌autoridades están investigando la ‌fuente de exposición.

El hantavirus se ⁠transmite principalmente a través de roedores, pero puede transmitirse entre personas en casos excepcionales ​y ‌tras un contacto prolongado y cercano. El periodo de incubación puede durar unas seis semanas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El crucero MV Hondius, ⁠de bandera neerlandesa, atracó en Róterdam el lunes. Llevaba a bordo a unos 150 pasajeros y tripulantes de 23 países cuando se notificó por primera vez a ‌la Organización Mundial de la Salud un brote de enfermedades respiratorias graves el 2 de mayo.

Tres personas a bordo del crucero han ‌fallecido. Incluidas esas muertes, se han registrado ocho casos confirmados y ‌dos probables ⁠a bordo, según la OMS.

Con información de Reuters