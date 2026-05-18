Un adulto fallece a causa del hantavirus en EEUU, dicen autoridades sanitarias de Colorado

Un adulto de Colorado falleció tras un caso confirmado de hantavirus que no está relacionado con el reciente brote registrado a bordo de un crucero en el Atlántico, informaron el lunes en un comunicado funcionarios del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado.
La cepa del hantavirus que causó la muerte en Colorado es habitual en el estado en esta época del año, según el comunicado, y las autoridades están investigando la fuente de exposición.
El hantavirus se transmite principalmente a través de roedores, pero puede transmitirse entre personas en casos excepcionales y tras un contacto prolongado y cercano. El periodo de incubación puede durar unas seis semanas.
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El crucero MV Hondius, de bandera neerlandesa, atracó en Róterdam el lunes. Llevaba a bordo a unos 150 pasajeros y tripulantes de 23 países cuando se notificó por primera vez a la Organización Mundial de la Salud un brote de enfermedades respiratorias graves el 2 de mayo.
Tres personas a bordo del crucero han fallecido. Incluidas esas muertes, se han registrado ocho casos confirmados y dos probables a bordo, según la OMS.
Con información de Reuters