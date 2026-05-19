Sorpresa total por lo que reveló Rial sobre Javier Milei: "Pidió la cabeza"

Sorpresa total por lo que reveló Rial sobre Javier Milei.

En la pantalla de Carnaval Stream, los reconocidos periodistas Jorge Rial, Fabián Doman y Viviana Canosa protagonizaron un duro debate sobre la hostilidad del presidente Javier Milei hacia la prensa. Con revelaciones impactantes, las figuras mediáticas denunciaron presiones directas a las cúpulas empresariales, despidos masivos y un peligroso clima de autocensura.

Durante una charla explosiva, el exconductor de Intrusos apuntó directo contra el doble discurso oficialista y destapó una maniobra secreta del jefe de Estado. "Me encanta porque este es el gobierno que más periodistas hizo volar por los aires y todavía siguen con la anécdota de Néstor y Haddad", ironizó Jorge Rial.

Acto seguido, lanzó una acusación letal contra la Casa Rosada: "El otro día se juntó Javier Milei con Saguier y le pidió la cabeza de cinco periodistas de La Nación". Frente a esta grave denuncia de censura, Fabián Doman validó la información, aunque aportó una leve corrección. "No me queda claro que haya sido ahora. Parece que fue hace varios meses. Pero no importa, existió la reunión y se pidió la cabeza de periodistas", sentenció.

El "pánico" de algunos periodistas

Por su parte, Viviana Canosa analizó el impacto psicológico de estos ataques constantes desde el poder central. "Nosotros le contestamos al Presidente. Es muy difícil para mucha gente. Lo que hacen es generar autocensura, te da pánico. Es muy difícil", confesó la comunicadora con absoluta crudeza.

Sorpresa total por lo que reveló Rial sobre Javier Milei.

Finalmente, para cerrar el bloque con un mensaje contundente frente a las presiones del Ejecutivo, Fabián Doman remarcó la responsabilidad de la profesión. "No nos olvidemos que tenemos la obligación de hablar. Porque después nos van a mirar por lo que no dijimos", remató.