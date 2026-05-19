Alerta total en el Gobierno por lo que dijo Baby Etchecopar sobre Lilia Lemoine: "El patrullero"

Alerta total en el Gobierno por lo que dijo Baby Etchecopar sobre Lilia Lemoine.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar protagonizó un furioso editorial para repudiar la actitud de la diputada nacional de La Libertad Avanza Lilia Lemoine. En la pantalla de A24, el conductor cuestionó la falta de respeto de la funcionaria hacia las instituciones y lanzó una cruda reflexión sobre la tolerancia de la sociedad frente a estos constantes atropellos.

Durante su programa televisivo, Echecopar apuntó directo contra los reiterados agravios de la dirigente libertaria. "¿Cuánto tiempo vamos a soportar que un grupo de inadaptados, que el 17 de octubre no sé qué dijo que era, cuánto tiempo vamos a soportar que estos maleducados humillen a la Justicia, humillen a la gente con capacidades diferentes, humillen a los homosexuales? ¿Cuánto tiempo más?", exclamó.

El límite de los fueros y un fuerte mensaje para los argentinos

Luego, el conductor le advirtió a la funcionaria sobre las consecuencias legales de sus actos, más allá de su protección legislativa temporal. "Esta chica cree que los fueros la capacitan. Los fueros no son para toda la vida, cuatro años son. Te van a ir a buscar con el patrullero, no es joda", sentenció.

Alerta total en el Gobierno por lo que dijo Baby Etchecopar sobre Lilia Lemoine.

Finalmente, Baby Etchecopar cerró su columna con una letal y desesperanzadora pregunta para sus televidentes. "Yo pregunto, ¿no? No quiero ofender a nadie, pero me siento como que fuimos a un club de gente delirante y salieron todos políticos", deslizó con ironía. Para concluir, repitió su máxima preocupación ciudadana: "¿Qué enfermedad tenemos los argentinos para soportar esto? Yo no puedo entender qué enfermedad tenemos los argentinos para soportar estas cosas".