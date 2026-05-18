Empleadas domésticas: cuánto cobran y el salario en mayo 2026

Empleadas domésticas: el salario de mayo

Las empleadas domésticas arrancaron mayo con un nuevo ajuste salarial. El incremento del 1,6% forma parte de un esquema escalonado que se extiende hasta julio, según lo acordado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.

A pocas semanas del pago del aguinaldo de junio, muchas familias que contratan personal por jornada reducida comenzaron a recalcular cuánto deberán pagar durante este mes. Una de las preguntas más frecuentes es cuánto cuesta contratar una empleada doméstica por 6 horas diarias y cómo impacta el nuevo aumento salarial sobre el ingreso mensual.

La respuesta depende de varios factores: la categoría de la trabajadora, si trabaja con retiro o sin retiro y la cantidad de horas semanales que cumple. El sistema de liquidación no es igual para todas las empleadas y cambia según la carga horaria semanal.

El cronograma oficial de aumentos contempla cuatro tramos acumulativos:

1,8% en abril

1,6% en mayo

1,5% en junio

1,4% en julio

Estos porcentajes se aplican de manera acumulativa sobre los valores vigentes, por lo que el piso salarial del sector se modifica todos los meses.

Empleadas domésticas salarios por hora

Cómo se calcula el sueldo según las horas trabajadas

No existe un único sistema de liquidación para todas las empleadas domésticas. La forma de calcular el salario cambia según la cantidad de horas trabajadas por semana.

El límite clave son las 24 horas semanales:

Por debajo de ese umbral, el pago se realiza estrictamente por hora trabajada.

Entre 24 y 48 horas semanales, el cálculo es proporcional al salario mensual de la categoría.

En jornadas completas de 48 horas semanales o más, se paga directamente el salario mensual fijado para la categoría correspondiente.

Para jornadas menores a 24 horas semanales, el cálculo es simple: se multiplica el valor horario por la cantidad de horas efectivamente trabajadas. Cuando la empleada trabaja entre 24 y 48 horas semanales, el sistema cambia. En esos casos se toma como referencia el salario mensual completo de la categoría y luego se ajusta proporcionalmente según la carga horaria real.

En jornadas completas no hay cálculo proporcional, para eso se paga el salario completo que corresponde a cada categoría.

Quiénes cobran aumento en mayo

Cuánto cobra una empleada doméstica en mayo

Los montos salariales varían según la categoría y según si la empleada trabaja con retiro o sin retiro. Estas son las cifras actualizadas para mayo de 2026.

Tareas generales

Es la categoría más contratada e incluye tareas de limpieza, lavado, planchado y mantenimiento básico del hogar.

Con retiro: $3.547,44 por hora

Sin retiro: $3.805,10 por hora

Para una jornada de 6 horas diarias, el salario mensual queda en:

Con retiro: $425.692,80

Sin retiro: $456.612

Cuidado de personas

Incluye asistencia a niños, adultos mayores o personas con necesidades especiales.

Con retiro: $3.805,10 por hora

Sin retiro: $4.231,78 por hora

Salario mensual estimado por 6 horas diarias:

Con retiro: $456.612

Sin retiro: $507.813,60

Tareas específicas

Comprende cocineras y personal con conocimientos técnicos o especializados.

Con retiro: $4.022,91 por hora

Sin retiro: $4.387,44 por hora

Salario mensual estimado:

Con retiro: $482.749,20

Sin retiro: $526.492,80

Supervisores

Corresponde al personal a cargo de otros empleados o con funciones de coordinación.

Con retiro: $4.233,81 por hora

Sin retiro: $4.614,42 por hora

Salario mensual estimado:

Con retiro: $508.057,20

Sin retiro: $553.730,40

Caseros

$3.805,10 por hora

Salario mensual estimado por 6 horas diarias: $456.612

Todos estos valores corresponden únicamente al salario básico y no incluyen adicionales, aportes ni cargas sociales obligatorias.

Qué adicionales son obligatorios además del sueldo

El monto básico no es el único concepto que debe pagar el empleador. Existen distintos adicionales previstos por ley que incrementan el ingreso mensual de las trabajadoras.

Antigüedad

El convenio establece un adicional del 1% sobre el salario básico por cada año trabajado en la misma casa.

Por ejemplo:

5 años de antigüedad: 5% extra

10 años de antigüedad: 10% adicional

Este concepto debe figurar separado en el recibo de sueldo y forma parte de la base para calcular aguinaldo y vacaciones.

Zona desfavorable

En determinadas provincias y localidades corresponde un adicional del 30% sobre el salario básico. Este beneficio no aplica en todo el país, sino únicamente en regiones consideradas desfavorables por el régimen laboral de casas particulares.

Horas extras

Las horas trabajadas fuera de la jornada habitual deben liquidarse con recargos especiales. El porcentaje varía según si se trata de días hábiles, fines de semana o feriados.

Aportes y contribuciones

El empleador también debe afrontar aportes y contribuciones obligatorios según la cantidad de horas trabajadas por la empleada. Ese monto no se descuenta del salario de la trabajadora: se paga aparte como obligación patronal.