Empleadas domésticas con aumento: cuánto vale la hora en mayo 2026

Cuánto cobra el personal doméstico en mayo

Las empleadas domésticas comienzan mayo de 2026 con una actualización en sus ingresos, luego del aumento del 1,6% dispuesto dentro del esquema acordado por la Comisión de Trabajo en Casas Particulares. Este ajuste se suma al incremento aplicado en abril y forma parte de un cronograma de subas mensuales acumulativas que buscan recomponer los salarios en un contexto de inflación persistente.

Las trabajadoras de casas particulares comienzan mayo de 2026 con nuevos valores en sus ingresos, luego de la actualización definida por la Comisión de Trabajo en Casas Particulares. El esquema contempla aumentos mensuales acumulativos entre abril y julio, con una suba del 1,6% para este mes que impacta directamente en el valor de la hora y los salarios mensuales.

Cuánto vale la hora de una empleada doméstica en mayo 2026

Para la categoría más demandada —tareas generales, que incluye limpieza, lavado y planchado— los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

Con retiro: $3.547,44 por hora

$3.547,44 por hora Sin retiro: $3.805,10 por hora

En el caso de jornada completa, los salarios mensuales ascienden a:

Con retiro: $435.200,99

$435.200,99 Sin retiro: $481.109,54

Estos montos representan el piso mínimo legal que deben respetar los empleadores en todo el país.

Salarios confirmados en mayo

Cuánto vale la hora de una empleada doméstica en mayo 2026

Para la categoría más demandada —tareas generales, que incluye limpieza, lavado y planchado— los valores quedan establecidos de la siguiente manera:

Con retiro: $3.547,44 por hora

$3.547,44 por hora Sin retiro: $3.805,10 por hora

En el caso de jornada completa, los salarios mensuales ascienden a:

Con retiro: $435.200,99

$435.200,99 Sin retiro: $481.109,54

Estos montos representan el piso mínimo legal que deben respetar los empleadores en todo el país.

Empleadas domésticas: cómo impactan los adicionales

El acuerdo también incluye la incorporación progresiva de sumas no remunerativas al salario básico. Desde abril, el 50% de esos montos ya se integró al sueldo, mientras que el resto se sumará en julio.

Actualmente, los adicionales quedan en:

$4.000 para jornadas de hasta 12 horas semanales

$5.750 entre 12 y 16 horas

$10.000 para más de 16 horas o sin retiro

A esto se suma el adicional por zona desfavorable, que equivale al 31% del salario básico.

Aumento del personal doméstico por hora

El aumento de mayo se inscribe dentro de una secuencia de subas que continuará en los próximos meses: tras el 1,8% aplicado en abril y el 1,6% de mayo, se prevén incrementos del 1,5% en junio y del 1,4% en julio. Este mecanismo busca generar una recomposición gradual de los ingresos, evitando saltos bruscos pero manteniendo una actualización constante.

De esta manera, el valor de la hora para empleadas domésticas en mayo refleja tanto la suba mensual como la incorporación parcial de adicionales al básico. Aunque el esquema apunta a sostener el poder adquisitivo, la evolución de la inflación seguirá siendo determinante para evaluar el impacto real de estos incrementos en el ingreso del sector.