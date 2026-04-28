Paritarias: los gremios que cerraron el mayor aumento de sueldo para mayo 2026

Cuánto cobran de aumento los mejores gremios

Mientras la inflación volvió a acelerarse y presiona sobre el poder adquisitivo, varias negociaciones salariales avanzaron en abril con incrementos que impactarán de lleno en los sueldos de mayo de 2026. En algunos casos, los gremios lograron acuerdos por encima del promedio mensual y en otros empataron el índice de precios, en un escenario marcado por revisiones trimestrales y paritarias cada vez más cortas.

Aunque gran parte de los salarios todavía corren detrás de la inflación, algunos sectores consiguieron mejoras destacadas y se posicionan entre los mejores cierres paritarios para mayo de 2026.

Perfumistas, entre los que más ganaron

El Sindicato de Trabajadores Perfumistas cerró uno de los acuerdos más altos del período con una mejora total del 8,15% para el cuatrimestre febrero-mayo, firmado con la Cámara Argentina de la Industria de Productos de Higiene Personal.

Todavía restan dos tramos a liquidar: Abril: 5% y Mayo: 3%. Ambos porcentajes se calculan sobre salarios de febrero, por lo que el efecto acumulativo eleva el resultado final por encima del 8%.

Salarios de perfumistas con el mejor aumento

UTEDYC logró subas cercanas al 10%

Los trabajadores nucleados en la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) también cerraron aumentos importantes. Para clubes, asociaciones civiles y entidades deportivas comprendidas en el convenio 804/23, resta cobrarse un ajuste final del 3,5%, que llevará la mejora acumulada cerca del 10% respecto de comienzos de año. En clubes de campo (CCT 805/23), el incremento total acordado asciende al 10,87%, con nuevos tramos previstos entre abril y mayo.

Empleados de comida rápida: subas y sumas fijas

La rama Servicios Rápidos, que incluye trabajadores de cadenas como McDonald's, Burger King y Starbucks, acordó una recomposición salarial en cuatro etapas hasta julio.

Para mayo se cobrará:

Incremento no remunerativo del 3,8%

Suma fija de entre $60.000 y $65.000 según categoría

El esquema se suma a los pagos extraordinarios ya liquidados en marzo y abril.

Los gremios que empataron la inflación

Otros sectores optaron por acuerdos atados al IPC oficial de marzo, que fue del 3,4%. Entre ellos aparecen:

Alfajoreros y postres industrializados: la rama comprendida en el convenio 739/16 acordó una suba del 3,4% sobre las escalas salariales de marzo.

Telefónicos: la Confederación Nacional de Sindicatos de las Telecomunicaciones (CONSITEL) pactó:

Pago único del 3,40%

Aumento del 3,40% desde mayo sobre salarios de abril

El acuerdo alcanza a trabajadores de Claro, Telecom y Movistar.

Cuánto cobro los próximos meses

Bancarios: El gremio que conduce Sergio Palazzo mantiene desde hace meses actualizaciones en línea con inflación. Con el último ajuste del 3,4%, el salario inicial del sector quedó en $2.259.305,03 y el bono por el Día del Bancario supera los $2 millones.

Con inflación todavía elevada y salarios rezagados en muchos convenios, mayo será un mes clave para nuevas revisiones. Sectores como Comercio, estatales, metalúrgicos y construcción siguen bajo presión para reabrir negociaciones. Los gremios que lograron aumentos más altos llegan mejor posicionados, pero la carrera entre precios y salarios sigue abierta.