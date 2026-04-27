Milei y Caputo piden paciencia y confían en que la economía repuntará el segundo semestre

Fue un primer trimestre para el olvido en términos económicos en la Argentina de Javier Milei. La inflación subió, el crecimiento impulsado por sectores primarios se detuvo y las caídas industriales y comerciales se profundizaron. Sin embargo, en lo que parece una réplica al gobierno de Mauricio Macri, tanto el Presidente como el ministro de economía Luis Caputo confían en que todo cambie durante el segundo semestre.

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El moderado optimismo que se respira por los pasillos oficiales descansa en que finalmente se produzca un cambio en la cotidianidad ciudadana que genere un giro en las expectativas. Esa modificación estaría impulsada por el impacto de las paritarias, el regreso del crédito a tasas razonables y la vuelta de la obra pública con impacto sensible en la construcción. “Este debería ser el piso”, se autoconvencen.

En Economía creen que lo peor ya pasó en términos inflacionarios y que abril va a quebrar la racha de índices al alza que se observa sostenidamente desde junio del año pasado. Las estimaciones que reciben de las consultoras privadas muestran un IPC del mes en curso en torno al 2,8% frente al 3,4% de marzo. En la medida que se mantenga la tendencia y la inflación se ubique debajo del 2% podría verse una mínima alza de la capacidad de consumo del salario, pero alza al fin. El escenario que trazan en el Gobierno es de una inflación corriendo al 1% y paritarias al 2%, con su consecuente impacto en el consumo.

Otro punto que creen puede impactar positivamente en el interior es el regreso de la obra pública. En Casa Rosada corrigen el término e indican que se trata de “obras de infraestructura licitadas por privados”. “En el segundo semestre va a haber un movimiento muy grande en las provincias”, vaticinan quienes mantienen contacto fluido con diversos ministros. Esperan de esa manera que la construcción empiece a dar signos de crecimiento después de la brutal caída superior al 20% a principio de 2024 y su posterior estancamiento. El último dato del INDEC da cuenta de una baja en febrero de 1,3% respecto a enero y de 0,7% interanual. Esperan que haya algún grado de efecto dinamizador sobre empleo y consumo local.

Nuevamente creen que tras la flexibilización de los encajes vuelva el crédito bancario al consumo y que genere algún movimiento en el mercado. Es una incógnita el impacto sobre una población ya endeudada y con morosidad en aumento. En Casa Rosada dicen tener indicadores que marcan un principio de baja de los índices de morosidad. “Las pymes no van a ver esa baja”, afirma un entornista oficial.

La industria, sin embargo, no tiene rebote en las proyecciones oficiales. Creen que se acentuará la caída en sectores de electrodomésticos, autos y textiles pero que los vinculados al complejo minero, oil&gas y energía en general sigan repuntando.