Becas Progresar de ANSES: monto y cuándo cobro en mayo 2026

Las Becas Progresar continúan siendo una de las principales herramientas de asistencia educativa en Argentina, destinadas a jóvenes y adultos que buscan terminar sus estudios o capacitarse laboralmente. Sin embargo, en mayo de 2026 el programa no acompañará la actualización del 3,4% aplicada a otras prestaciones sociales.
El Ministerio de Capital Humano confirmó que no habrá aumento en los montos, por lo que los valores se mantienen sin cambios respecto a meses anteriores.
Cuánto se cobra por Becas Progresar en mayo 2026
El monto mensual de la beca sigue fijado en:
- $35.000 brutos
- $28.000 netos (80%) que se cobran mes a mes
- 20% retenido, que se paga en una única cuota anual contra certificación de alumno regular
Este esquema se mantiene para todas las líneas del programa, que incluyen:
- Finalización de la educación obligatoria
- Educación superior (terciaria y universitaria)
- Progresar Enfermería
- Formación profesional
El sistema de retención busca garantizar la continuidad educativa, ya que el porcentaje retenido solo se libera cuando el estudiante acredita regularidad académica.
Cuándo cobro Becas Progresar en mayo 2026
El calendario de pagos se organiza de manera similar al resto de las prestaciones que administra ANSES, es decir, según la terminación del DNI.
Si bien las fechas exactas pueden variar, el esquema habitual indica que:
- Los pagos comienzan en la segunda semana del mes
- Se distribuyen de forma escalonada según DNI
- Se acreditan en la cuenta bancaria o billetera virtual declarada
Además, el programa contempla dos modalidades de cobro:
- 12 cuotas anuales para quienes ingresaron en la primera convocatoria
- 6 cuotas para quienes accedieron en la segunda etapa
Becas Progresar: requisitos para cobrar en 2026
Para mantener el beneficio activo durante el año, los estudiantes deben cumplir con una serie de condiciones:
- Ser argentino nativo o naturalizado con residencia
- Tener ingresos familiares por debajo de tres Salarios Mínimos
- Estar inscripto como alumno regular en una institución oficial
- Mantener actualizados los datos personales y académicos
- Contar con esquema de vacunación acorde a la edad
En el caso de estudios superiores, además, es obligatorio haber terminado el secundario sin materias pendientes y cursar en instituciones públicas.
Inscripción y continuidad del beneficio
El programa exige reinscripción anual para seguir cobrando. En 2026, el calendario se organizó por línea:
- Educación obligatoria: del 27 de marzo al 24 de abril
- Educación superior y enfermería: del 6 al 30 de abril
- Formación profesional: del 27 de abril al 27 de noviembre
El trámite se realiza de forma online a través de la web oficial o la app Mi Argentina.
En un contexto de inflación elevada, la decisión de mantener congelado el monto de las Becas Progresar implica una pérdida de poder adquisitivo para los beneficiarios. A diferencia de jubilaciones, AUH o SUAF, que sí se actualizan por movilidad, este programa queda desfasado respecto a la evolución de los precios. Aun así, continúa siendo un ingreso clave para miles de estudiantes que dependen de esta asistencia para sostener su trayectoria educativa y mejorar sus oportunidades laborales.