Becas Progresar de ANSES: monto y cuándo cobro en mayo 2026

Becas Progresar ANSES: cuánto se cobra

Las Becas Progresar continúan siendo una de las principales herramientas de asistencia educativa en Argentina, destinadas a jóvenes y adultos que buscan terminar sus estudios o capacitarse laboralmente. Sin embargo, en mayo de 2026 el programa no acompañará la actualización del 3,4% aplicada a otras prestaciones sociales.

El Ministerio de Capital Humano confirmó que no habrá aumento en los montos, por lo que los valores se mantienen sin cambios respecto a meses anteriores.

Cuánto se cobra por Becas Progresar en mayo 2026

El monto mensual de la beca sigue fijado en:

$35.000 brutos

$28.000 netos (80%) que se cobran mes a mes

que se cobran mes a mes 20% retenido, que se paga en una única cuota anual contra certificación de alumno regular

Este esquema se mantiene para todas las líneas del programa, que incluyen:

Finalización de la educación obligatoria

Educación superior (terciaria y universitaria)

Progresar Enfermería

Formación profesional

El sistema de retención busca garantizar la continuidad educativa, ya que el porcentaje retenido solo se libera cuando el estudiante acredita regularidad académica.

Becas Progresar: cómo se cobra en mayo

Cuándo cobro Becas Progresar en mayo 2026

El calendario de pagos se organiza de manera similar al resto de las prestaciones que administra ANSES, es decir, según la terminación del DNI.

Si bien las fechas exactas pueden variar, el esquema habitual indica que:

Los pagos comienzan en la segunda semana del mes

Se distribuyen de forma escalonada según DNI

Se acreditan en la cuenta bancaria o billetera virtual declarada

Además, el programa contempla dos modalidades de cobro:

12 cuotas anuales para quienes ingresaron en la primera convocatoria

para quienes ingresaron en la primera convocatoria 6 cuotas para quienes accedieron en la segunda etapa

Cuánto cobro Becas Progresar

Becas Progresar: requisitos para cobrar en 2026

Para mantener el beneficio activo durante el año, los estudiantes deben cumplir con una serie de condiciones:

Ser argentino nativo o naturalizado con residencia

Tener ingresos familiares por debajo de tres Salarios Mínimos

Estar inscripto como alumno regular en una institución oficial

Mantener actualizados los datos personales y académicos

Contar con esquema de vacunación acorde a la edad

En el caso de estudios superiores, además, es obligatorio haber terminado el secundario sin materias pendientes y cursar en instituciones públicas.

Inscripción y continuidad del beneficio

El programa exige reinscripción anual para seguir cobrando. En 2026, el calendario se organizó por línea:

Educación obligatoria: del 27 de marzo al 24 de abril

Educación superior y enfermería: del 6 al 30 de abril

Formación profesional: del 27 de abril al 27 de noviembre

El trámite se realiza de forma online a través de la web oficial o la app Mi Argentina.

En un contexto de inflación elevada, la decisión de mantener congelado el monto de las Becas Progresar implica una pérdida de poder adquisitivo para los beneficiarios. A diferencia de jubilaciones, AUH o SUAF, que sí se actualizan por movilidad, este programa queda desfasado respecto a la evolución de los precios. Aun así, continúa siendo un ingreso clave para miles de estudiantes que dependen de esta asistencia para sostener su trayectoria educativa y mejorar sus oportunidades laborales.