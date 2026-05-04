Tras los descuentos, docentes de Santa Cruz pidieron una audiencia con Vidal: "Extrema gravedad"

Los trabajadores se plantan contra el ajuste de Claudio Vidal: la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) presentó en Casa de Gobierno una nota en la que solicitó una audiencia con carácter urgente para “abordar y encontrar una solución inmediata a los descuentos aplicados de manera ilegal a maestros por el ejercicio del derecho constitucional de huelga”. La semana pasada, el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) provincial, Gustavo Basiglio, denunció recortes salariales de entre entre 400 mil y 500 mil pesos en los haberes.

Esta nueva arremetida se enmarca en un conflicto docente que cada vez levanta más temperatura. A fines de abril, los maestros realizaron un paro de 72 horas contra la gestión de Vidal. El secretario general de ADOSAC filial Río Gallegos, Juan Manuel Valentín, cuestionó duramente al Gobierno provincial y aseguró que “es un gobierno a la deriva que lo único que tiene para plantear es ajuste”. En declaraciones a Tiempo FM, sostuvo que la problemática excede al sector educativo y afecta al conjunto de los trabajadores de la provincia.

El gremio docente envió un documento donde expresó formalmente su pedido al mandatario provincial y advirtió que la situación “reviste extrema gravedad” en un contexto donde los salarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza. En ese sentido, advirtió que los descuentos impactan de manera directa sobre el sustento básico de las familias.

Desde ADOSAC remarcaron el carácter alimentario del salario y señalaron que, en muchos casos, los ingresos de los trabajadores de la educación constituyen el único sostén de los hogares. Por ese motivo, el sindicato planteó que la medida afecta directamente las condiciones de vida de los trabajadores y sus familias.

Según detalló el medio Tiempo Sur, el texto presentado ante el Gobierno provincial también señaló que la situación “no puede ni debe resolverse mediante medidas que profundicen el deterioro de las condiciones de vida de la docencia”. En esa línea, el gremio planteó la necesidad de abrir instancias reales de diálogo que permitan encauzar el reclamo, garantizar los derechos laborales y preservar el normal funcionamiento del sistema educativo.

Municipales cuestionan la política salarial que avala Vidal: apuntan contra los aumentos por decreto

Los recientes llamados a los empleados municipales de Río Gallegos y sus relaciones con los contratos salariales encendieron las alarmas de los trabajadores de otras localidades. Mientras las autoridades de la capital y El Calafate discutirán paritarias con los gremios, localidades como Pico Truncado, 28 de Noviembre y Los Antiguos otorgaron aumentos por decreto de entre un 8% y 10%.

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) seccional Los Antiguos cuestionaron la decisión y denunciaron falta de transparencia en el manejo de los recursos de la intendenta Zulma Neira. Roxana Marchena, representante paritaria del gremio en dicha localidad, explicó que la suba se dio luego de una negociación fallida. La gremialista detalló que el acuerdo previo contemplaba un incremento menor pero que era retroactivo, aunque luego no prosperó: "Fue un 8% decretado. Estábamos 3 por ciento con retroactivo a diciembre, que quedamos en noviembre. La intendenta se negó, dijo que no tenía fondos", indicó.

La dirigente también señaló que el conflicto escaló durante las reuniones paritarias: "Comenzamos con medidas de fuerza en una paritaria en la que se retira, quien dice que fue violentada. Se retira de la mesa y ocurre otro conflicto donde exigimos al Honorable Cámara de Diputados una interpelación al Ejecutivo porque no muestran los números", apuntó en declaraciones para El Diario Nuevo Día.

Esta situación se enmarca en una situación crítica a nivel provincial. ATE advirtió por la precarización creciente, la falta de actualización de categorías y el escaso reconocimiento de tareas. Sin respuestas por parte del gobernador Claudio Vidal, los empleados estatales reclaman el reconocimiento del sindicato y denuncian situaciones de "apriete y amedrentamiento" por parte del Ejecutivo.