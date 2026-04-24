Conflicto de intereses en Santa Cruz: denuncian que un ex funcionario de Vidal participó de una licitación pública millonaria

Tras recibir cuestionamientos hasta de su propio partido por la licitación de telemedicina, el gobernador Claudio Vidal enfrenta una nueva polémica: la oposición denunció que uno de los postulantes es el reciente ex funcionario de ministerio de Salud y Ambiente, Ariel Varela, por lo que viola la Ley provincial Nº 3034 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

"No pudo resolver el conflicto como funcionario, y ahora desea hacerlo desde el sector privado", ironizó a El Destape la diputada provincial por Unión por la Patria, Agostina Mora, quien junto al legislador Eloy Echazú inició acciones legales para declarar la nulidad del proceso de licitación.

"No solamente era escandaloso por la inversión de 5.500 millones de pesos, sino que es una expresión de corrupción muy grande por Vitalmed S.A., en la que su dueño es el ex ministro de Salud y exsecretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente", exclamó Mora. Según la Ley 3034, Varela no cumple con el período de carencia en cargo público 12 meses, ya que su desvinculación estatal se formalizó recién el pasado 5 de julio de 2025.

Posterior a la denuncia por parte del espacio peronista, desde el Ministerio de Salud de Santa Cruz, a cargo de Lorena Ross, informaron que por incompatibilidad la licitación de la UTE -Unión Transitoria de Empresas- integrada por Vitalmed S.A., Portal Salud S.A. y Go Baires Logística S.R.L. fue excluida de la Licitación Pública N° 003 debido a incompatibilidades legales.

El rechazo desde el propio espacio

Mientras el mandatario envió hace pocas semanas un proyecto de Ley de Emergencia Económica que habilitaría el congelamiento paritario para los trabajadores estatales y la modificación del régimen previsional, desde su propio espacio surgieron críticas por el uso de fondos millonarios para el proyecto de telemedicina. “No estoy de acuerdo con que se gasten $5.500 millones en este momento, no me parece la mejor decisión”, señaló a Tiempo FM 97.5 el diputado nacional José Luis Garrido, integrante del espacio SER.

“Para mí tienen que cancelar la licitación y destinar los fondos a otras cuestiones. En este momento la prioridad indica la atención primaria de la salud, las guardias de los hospitales y discutir cuestiones como los insumos que necesitan los hospitales”, expresó el diputado nacional. En este mismo sentido, desde ámbitos profesionales se plantearon objeciones técnicas al pliego, al considerar que no define con claridad el alcance del servicio y mezcla áreas

En el inicio de la gestión, el gobierno de Vidal argumentó que Ariel Varela había ingresado al Ministerio de Salud y Ambiente provincial con el objetivo de reestructurar un sistema sanitario "destruido" y con severas deficiencias estructurales. Pero dos años después, desde el sector de trabajadores de la salud se encuentran no solo en conflicto salarial, sino también en la falta de insumos y las malas condiciones laborales.

En el marco del paro general de 72 horas por parte de varios sindicatos, los trabajadores de la salud realizaron este miércoles la primera asamblea interhospitalaria, en la que se resolvió iniciar una serie de acciones para visibilizar sus reclamos.