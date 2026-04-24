Cómo es Cuenta Meta, la nueva función para administrar tus apps

La novedad permite usar una única contraseña para ingresar a todos los servicios de la empresa.

Meta presentó oficialmente Cuenta de Meta, una nueva forma de centralizar el acceso a sus aplicaciones y dispositivos, con el objetivo de simplificar el inicio de sesión y reforzar la seguridad de los usuarios. La novedad permite usar una única contraseña para ingresar a servicios como Instagram, Facebook y Messenger, evitando tener que recordar múltiples credenciales para cada plataforma.

Además, Meta confirmó que las passkeys ahora también funcionarán en Instagram, sumándose a Facebook y Messenger. Esta tecnología permite iniciar sesión mediante huella digital, reconocimiento facial o el código de desbloqueo del dispositivo, ofreciendo una alternativa más segura que las contraseñas tradicionales. Según la compañía, próximamente esta función llegará a más aplicaciones de su ecosistema.

Una sola cuenta para administrar todo

La Cuenta de Meta también busca convertirse en el centro principal para gestionar configuraciones importantes que afectan a todas las apps y dispositivos de la empresa. Desde allí se podrán modificar datos como la contraseña, la autenticación en dos pasos y el correo electrónico vinculado, sin necesidad de hacerlo por separado en cada aplicación.

Meta explicó que este sistema funciona de manera similar al actual Centro de cuentas, pero con más opciones centralizadas. En cambio, las configuraciones específicas de cada app seguirán dentro de cada plataforma. Por ejemplo, quién puede ver publicaciones en Facebook seguirá siendo una opción propia de esa red, mientras que el control sobre etiquetas en fotos continuará dentro de Instagram.

Qué se podrá hacer con la nueva Cuenta de Meta

Entre las principales funciones anunciadas, los usuarios podrán:

Administrar una sola contraseña para varias aplicaciones de Meta

para varias aplicaciones de Meta Activar y controlar passkeys para iniciar sesión sin contraseña tradicional

para iniciar sesión sin contraseña tradicional Configurar la autenticación en dos pasos desde un único panel

desde un único panel Actualizar el correo electrónico asociado a la cuenta principal

asociado a la cuenta principal Recibir alertas y recomendaciones de seguridad personalizadas

de seguridad personalizadas Gestionar cuentas supervisadas de adolescentes desde el Centro para familias

Este cambio apunta a reducir la fricción al momento de iniciar sesión y también a mejorar la protección frente a intentos de robo de cuentas o accesos no autorizados.

Este sistema funciona como el Centro de cuentas, pero con más opciones centralizadas.

Más seguridad y control para familias

Otro de los puntos destacados es el refuerzo en seguridad. Meta aseguró que sus sistemas trabajan las 24 horas para detectar actividades sospechosas y prevenir accesos no autorizados antes de que generen problemas. También habrá recomendaciones de seguridad personalizadas para facilitar la activación de funciones como alertas de inicio de sesión y verificación en dos pasos.

Para madres y padres, la nueva Cuenta de Meta permitirá administrar las cuentas supervisadas de adolescentes desde un único panel simplificado dentro del Centro para familias. Desde allí será posible gestionar configuraciones de Instagram, Facebook, Messenger y Meta Horizon sin tener que cambiar entre distintas cuentas, algo que apunta a mejorar la supervisión parental dentro del ecosistema de Meta.

Meta adelantó que esta nueva experiencia se irá expandiendo de forma progresiva y que será la base para un acceso más simple y seguro a sus servicios en los próximos meses.