Crisis de la clase media: caída del 41% interanual del turismo emisivo por vía terrestre

La cantidad de turistas emisivos, es decir los ciudadanos que salieron de las fronteras de la Argentina para vacacionar, tuvo un descenso del 32,9% durante marzo en la comparación interanual. Por otro lado, los visitantes que llegaron desde otros países –turismo receptivo- registraron un incremento del 1,6%. La crisis económica se empieza a sentir en sectores de la clase media que otrora podían agarrar el auto y cruzar alguna de las fronteras habilitadas por vía terrestre. Durante el tercer mes del año, el turismo emisivo por tierra tuvo un descenso interanual del 41%, con especial incidencia en el cruce del Cristo Redentor.

En marzo de este año, ingresaron al país 824.000 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 510.000 fueron turistas y 315.000 fueron excursionistas –es decir que pasaron por el país pero sin dormir-. La salida de turistas fue de 1.5 millones. El saldo negativo fue de 705.000 personas, situación que también quedará registrada en la salida de dólares una vez que el Banco Central procese los datos para el tercer mes del año.

Más allá de estos guarismos, lo que se apreció fue una merma en la cantidad de turistas emisivos –ciudadanos de la Argentina que viajaron a otros países- por vía terrestre. La caída fue del 41% interanual. Pero al desagregar por los pasos fronterizos utilizados, el informe del Indec dio cuenta de una merma del 63,4% interanual en los cruces a través del Cristo Redentor, el paso que une Mendoza con Chile. Otrora, era la vía utilizada para llevar adelante un tour de compras en el país vecino. La crisis económica empieza a golpear en los sectores de la llamada clase media.

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También hubo una merma del 16% interanual en las salidas por vía fluvial o marítima, un cruce utilizado para viajar, principalmente, a Uruguay. En cambio, la salida de turistas a través de la vía aérea tuvo un incremento interanual del 12,8%.

Principales destinos y gastos promedio

El destino principal de los turistas argentinos se distribuyó entre Brasil, elegido por el 44,3%; seguido por los países que conforman “Resto de América”, seleccionados por el 19,4%. El 79,1% de los turistas indicó que el principal motivo de su viaje fue “Vacaciones/ocio”, seguido por “Visita a familiares o amigos”, que fue la opción manifestada por el 11,6%.

En cuanto al tipo de alojamiento, cada vez más familias elijen alquilar una casa o departamentos. Esta fue la opción para el 29% de los viajantes, aunque casi el 36% de los que respondieron la encuesta del Indec aseveró haberse alojado en hoteles entre 4 y 5 estrellas.

La estadía promedio fue de 14,1 noches. Los países que conforman el bloque “Resto del mundo” y Europa tuvieron las mayores estadías promedio, entre 21 y 28 noches, respectivamente.

¿Y cómo anduvo la billetera de los turistas locales que viajaron al exterior? “El gasto total del turismo emisivo alcanzó los US$ 1.843,6 millones. El gasto diario promedio por persona fue US$ 94,5. El mayor gasto diario promedio por persona se registró en “Estados Unidos y Canadá”, y fue de US$ 113,7; seguido por los países que conforman el bloque “Resto de América”, que registró un gasto promedio de US$ 102,0”, puede leerse en el informe del Indec.

En cuanto a los turistas que llegaron al país, el gasto total alcanzó los 882 millones de dólares. El gasto diario promedio por persona fue de 84,9 dólares. El mayor gasto diario promedio por persona se registró en los residentes de “Estados Unidos y Canadá”, con 113 dólares, seguido por Brasil (105 dólares).