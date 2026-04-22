Lucas Gabriel Forastieri, de 39 años, es un influencer con más de 1,3 millones de seguidores en Instagram y se hizo conocido por exhibir autos de alta gama y viajes en avión privado. Se autodefinía como trader y fue detenido en Luján tras haber sido acusado de montar una presunta estafa que dejó pérdidas de casi u$s 170.000.

La captura se dio después de que tres damnificados realizaran una denuncia judicial, quienes les habían confiado sus inversiones al Forastieri. El "empresario" les prometió "inversiones y negocios financieros" basados en la compraventa de bonos y acciones. Para captar a estos "clientes", en redes sociales mostraba un estilo de vida muy opulento, que incluía fotos en barrios privados y viajes al exterior.

Incluso, subía contenido mostrando modelos de Porsche, Ferrari, Lamborghini o incluso un exclusivo Huayra BC Roadster de Pagani Automobili, según enumeró el sitio especializado Autoblog. El detenido también era un habitué de lo que se conoce como la "Temporada de los Superautos" de Punta del Este, un encuentro donde se reúnen multimillonarios a mostrar los coches de lujo que adquirieron.

Quién es Lucas Gabriel Forastieri, el trader detenido

Lucas es hijo de Julio José Forastieri, dueño de Transportes Atlántida, la empresa que tenía a su cargo la Línea 57, que conecta Luján con Plaza Italia. El detenido trabajó en la firma hasta el fallecimiento de su padre.

En entrevistas que realizó en 2022, había contado que era estudiante de Economía y que había realizado un posgrado en Finanzas y un Master en Administración de empresas a la par que trabajaba con su papá. También alegaba que tenía negocios en la construcción, pero su nombre no aparece en el listado de agentes de la bolsa autorizados a operar por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La investigación

La investigación judicial la lleva adelante la Fiscalía N°1 del Departamento Judicial de Mercedes y determinó que los problemas comenzaron en 2018. Uno de los inversores había comenzado a poner dinero en 2017 y dejó de recibir los retornos que el trader le había prometido.

"La plata está invertida en bonos y acciones. No es conveniente retirarla, ya que pierdo dinero", alegaba el detenido e incluso convenció a este denunciante de abrir una cuenta en un banco de Estados Unidos y le entregó cuatro cheques para cubrir la deuda, dos habían sido rechazados.

En 2023, otro inversor le había brindado un capital en dólares y en efectivo. Igual que con la anterior denuncia, los retornos fluyeron, pero a los pocos meses habían desaparecido. Tras perseguirlo y reclamarle en reiteradas oportunidades la devolución del dinero, en 2024 Forastieri le propuso a una de las víctimas entregarle un departamento como pago de su deuda.

Pero se trataba de otro año; el detenido ni siquiera era dueño del lugar que le habían ofrecido y ni siquiera estaba construido. A partir de estas denuncias, Lucas Forastieri fue detenido el fin de semana en una casa ubicada en un country.

En paralelo a las denuncias, varios ahorristas que invirtieron con el detenido armaron un perfil de Instagram en el que comenzaron a agruparse, por lo que no se descarta que puedan aparecer más denuncias en los próximos días.