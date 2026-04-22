El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona sigue generando polémica. Inició el pasado 14 de abril en los Tribunales de San Isidro tras el fallido primer debate oral anulado por el escándalo de la "jueza actriz", Julieta Makintach, quien filmaba un documental sobre sí misma mientras se desarrollaba el proceso legal. Este martes se sumó además un pedido insólito: más allá de que su planteo fue finalmente desestimado, Marcelo Rodríguez Jordan, defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, llegó a advertir que si los hijos del astro del fútbol declaraban "podrían terminar imputados".

El delito por el que Jordan apuntó a los hijos de Maradona tiene una pena de 1 mes a 2 años de prisión, según el Código Penal, para aquellas personas que no brinden medios de subsistencia sin causa a justificar a un familiar que lo necesite.

El abogado de Cosachov fue inclusive más allá y llegó a alertar que la Fiscalía podría haber sido acusada de prevaricato si los hijos declaraban como testigos. Los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren desestimaron la acusación y sostuvieron que era una "maniobra de intimidación" dirigida a los testigos. Más tarde, los jueces rechazaron ambos pedidos de Jordan de manera unánime.

Jornan había asegurado que ni Dalma, Giannina, Jana y Diego Maradona Jr. debían declarar en este juicio porque podrían incurrir en un delito, ya que, según él, al testificar bajo juramento de decir la verdad podían quedar imputados por incumplimiento de la salud mental o de la asistencia familiar. El letrado sostuvo que la familia de Diego o, al menos, sus cuatro hijos, tienen responsabilidad en la salud del futbolista.

Sin embargo, Giannina sí habló: la hija de Diego ingresó el martes a las 11.20 a la sala y terminó con su declaración a las 17.34. Se espera que ahora siga el esquema previsto de declaraciones del círculo familar, a pesar del pedido del abogado de Cosachov.

El dolor de Gianinna Maradona al escuchar un audio de Leopoldo Luque

Esta semana, durante el juicio, se expusieron diversos audios del cuerpo médico de Diego Maradona y uno de ellos fue de Leopoldo Luque, neurocirujano del director técnico, a Maxi Pomargo, ex seguridad del futbolista. En ese mensaje hablaba Pomargo y le decía al médico que "los hijos de Diego harían todo lo que él (Luque) diría porque ya les había comido la cabeza". El audio causó el repudio de los presentes, en especial, de Dalma, Gianinna y Jana que estaban en la sala de audiencias.

Gianinna aseguró ante los jueces que Luque es un "gran manipulador" que buscaba "hacerse el amigo" de todos ellos para que creyeran que era el mejor médico para su padre. "Luque no se dirigía así de esta manera, me decía que yo le caía mejor que mi hermana, me prometía que iba a ir todos los días a ver a mi papá", expresó la tercera hija del Diez.