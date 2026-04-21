En el marco del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que se lleva adelante desde la semana pasada en los Tribunales de San Isidro y en la jornada de este martes 21 de abril, se expuso un demoledor audio de Leopoldo Luque, neurocirujano del futbolista y acusado de homicidio simple con dolo eventual. Se trata de una mensaje enviado por Maxi Pomargo, ex seguridad de Diego. En él, se hablaba despectivamente no solo del campeón mundial sino que, además, también se criticaba a las hijas del Diez.

En la Sala, los presentes escucharon cuando Pomargo le decía a Luque, en referencia a la atención médica que debía recibir Maradona, que "las hijas (Dalma y Gianinna) harían lo que él (Luque) les dijera porque ya le había logrado comerles la cabeza con lo que tenían que hacer". El audio dejó expuesto el accionar de Luque, a quien parecía no importarle mucho el bienestar de su paciente ni incluso de sus familiares.

Luego de que el audio quedara expuesto, Gianinna Maradona declaró ante los jueces del Tribunal y definió a Luque como un gran "manipulador". Las palabras de la tercera hija del astro del fútbol fueron contundentes: "Luque no se dirigía así de esta manera, me decía que yo le caía mejor que mi hermana. Me prometía que iba a ir todos los días a ver a mi papá".

Gianinna aseguró que no sabía sobre la existencia de estos audios en donde el médico se refiere de manera hostil hacia toda la familia Maradona. "Es el rey de la manipulación. Un gran actor. La manipulación fue absoluta. Me siento una boluda". expresó. Gianinna contó también que Luque buscaba "hacérceles el amigo" para que confiaran en él y creyeran que era el "mejor" médico para su padre.

La joven también se refirió a otros audios expuestos del cuerpo médico de Maradona en los que buscaban "cubrirse" para no ser inculpados por la muerte de su paciente. El caso del psicólogo Carlos Díaz es uno de ellos. En el audio que le había enviado a la psiquiatra Agustina Cosachov, durante la internación domiciliaria de Diego, se lo escucha decir que "las enfermeras deberían leer un libro en vez de hinchar las pelotas".

Cuándo murió Diego Maradona y quiénes son los imputados en la causa

Tras diversas complicaciones médicas, Maradona permaneció internado en su casa de Tigre, un lugar que presuntamente no tenía las condiciones necesarias para que él estuviera allí.

El futbolista falleció el 25 de noviembre de 2020, a poco menos de un mes de haber cumplido 60 años. La causa por su muerte tiene imputados a Luque, Cosachov, Díaz, el enfermero Ricardo Almirón, el jefe de enfermeros Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini.

Todos están acusados de "homicidio simple con dolo eventual", negligencia médica y abandono de persona. Para este delito, el Código Penal prevé una pena que va de 8 a 25 años de prisión.