La denuncia de Gianinna en el juicio Maradona: "Le daban pastillas para que se desconecte"

La sala del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona vivió este martes 21 de abril una de sus jornadas más emotivas. Pasado el mediodía, ingresó Gianinna Maradona, vestida con un traje marrón claro y una camisa celeste. En su mano izquierda sostenía una botella de agua y un celular cuyo fondo de pantalla mostraba a Diego levantando el puño derecho con la camiseta de Boca. Se sentó, y comenzó a hablar.

Con intervenciones cortas y precisas, la hija del Diez describió la relación que tenía con su padre, los médicos que lo atendieron y el proceso que terminó con la internación domiciliaria en Tigre, donde Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020. "Cada día lo veía mal y perdido, le ponían más pastillas para que se desconecte", aseguró y señaló que las llamaban "locas" por señalar el estado del astro.

En esa línea, la hija de Diego contó que intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con su equipo de médicos -específicamente con la psiquiatra Cosachov- con el objetivo de conocer qué medicamentos le estaban dando a su papá. "Mi papá estaba muy lento y era la persona más rápida del mundo", recordó. Incluso dijo que se enteró de la internación de Diego en Ipensa cuando llamó a la médica para consultarle sobre la medicación. Nadie se había comunicado con la familia previamente.

Durante su últimos meses, Gianinna aseguro que durante su internación en Ipensa es donde mejor lo vio y sólo Luque insistió con la operación. "Gracias a Dios eso salió bien", apuntó.

Falta de ambulancia y acceso complicado

Gianinna reveló que, a pesar de que el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra, Agustina Cosachov les habían asegurado que había una ambulancia y el lugar estaba preparado para una internación domiciliaria, la realidad era otra. “No había desfibrilador ni ambulancia, ni siquiera en la puerta del barrio”, declaró.

Además recordó que el primer día que fue a la casa de Tigre le dijo a la ex mano derecha de Diego, Maxi Pomargo, lo difícil que era el acceso para que ingrese una ambulancia con médicos frente a una posible urgencia. “Eligieron una casa difícil para llegar”, sostuvo. Y agregó: “Nunca la vi”, en referencia al hospital móvil que nunca apareció.

La relación con Luque y los médicos

A pesar de los dichos del neurocirujano, Gianinna señaló a Luque como el médico a cargo de la internación. "Todos le daban la responsabilidad a él", afirmó. Recordó que, cada tanto, le contaba que le habían puesto suero y que le pasaba el parte médico cuando Diego estaba internado en la clínica Ipensa.

También mencionó al ya fallecido doctor Alfredo Cahe, a quien describió como un médico con trato humano y al médico Mario Schiter, aunque reconoció que no tuvo tanta relación con el segundo como con Cahe.

Otro episodio llamativo fue el que protagonizó la médica Nancy Forlini, de Swiss Medical. Según Gianinna, una noche la mujer se intoxicó y la llamó para preguntarle si debía llamar a un médico o no. Su hermana Dalma escribió esa situación en el grupo de WhatsApp.

Poco después, se reprodujo un audio de Forlini en el que la médica describía la cena de Diego: “Camarones con brócolis y ajo, y anda con vómitos. Una bombita eso”. Gianinna recordó que desde lejos no podían tomar decisiones, así que preguntaron a la casa y les respondieron que Diego ya dormía.

Por otro lado, Gianinna también se refirió a los controles médicos. Dijo que Diego se molestaba, sobre todo con los enfermeros. Su interpretación fue contundente: “Diego no sabía que estaba en una internación domiciliaria. Nadie le había dicho”. Esa falta de transparencia, según su testimonio, explicaba la reacción del Diez ante las constantes revisiones.

El audio de Díaz que generó indignación

Uno de los momentos más tensos se produjo cuando la defensa pidió reproducir un audio del psicólogo de Diego, Carlos Díaz. El abogado del psicólogo se opuso, pero el juez Gaig intervino: “Necesito el relato espontáneo”, dijo, ya algo enojado, y permitió la reproducción. Minutos atrás había demostrado su enojo contra el imputado Luque por pedir declarar nuevamente ante la Justicia. "Que no se lehaga costumbre, que sino se van a quedar sin vacaciones de julio", alertó el presidente del Tribunal.

En el audio que se reprodujo durante la audiencia, Díaz hablaba con Cosachov y lanzaba frases que helaron la sala. Decía que las enfermeras debían estar “en otra habitación leyendo un libro y no hinchando las pelotas”. También hablaba de “cubrirnos” frente a toda la familia. “Pasarle un poco la pelota a Diego pero cubrirnos nosotros”, se lo escuchaba decir, en referencia a las acciones de las enfermeras. Gianinna escuchó el audio con visible indignación.

Gianinna recordó que el 18 de noviembre de 2020, una semana antes de la muerte de su papá, el psicólogo Díaz fue a su casa. Hablaron sobre la medicación que Diego estaba tomando, y ella le recomendó que consultara con el doctor Alfredo Cahe. Ese mismo día, Gianinna también estuvo en la casa de Tigre donde estaba Diego. "Una puesta en escena", la calificó. Allí les dieron tres opciones: internación con consentimiento, sin consentimiento o domiciliaria. Entre lágrimas dijo que, en ese momento, creyeron que la opción que daban Luque y Cosachov era la mejor pero sumó que "con el diario del lunes, fue todo una manipulación" y no estuvo presente la aparatología para tratarlo.

El día de la muerte de Diego

La hija del Diez se mostró muy angustiada al recordar todo lo ocurrido aquel fatídico 25 de noviembre. Hacía días que no podían verlo y ese mismo 25 iban a reunirse con Jana, la psiquiatra y el psicólogo. "Me llama Cosachov por teléfono y me dice que mi papá se había descompensado. Me dijo que vaya, que maneje tranquila. Le pregunté si tenía pulso y me dijo que sí. No solo no manejé tranquila sino que llamé a mi hermana, a mi cuñado y me fui para la casa", contó.

"Pasó lo que tenía que pasar", le dijo Díaz y ella señaló, con bronca y enojo, que "no lo quería ni ver". Al llegar al domicilio, no las dejaron entrar mientras lo intentaban reanimar. En un principio, ni Dalma ni Gianinna querían hacerle un autopsia al cuerpo pero que Claudia Villafañe intervino para que se avance con ello ya que los médicos "se habían manejado mal y no era una muerte natural como nos querían hacer creer", añadió.

"La manipulación fue absoluta y fue horrible y me siento una boluda", dijo ante el Tribunal al recordar lo que sintió al escuchar audios de los médicos que buscaron "cubrirse" y responsabilizarlas por la muerte de Diego. Y añadió: "Luque no se dirigía así de esta manera (NdR: se escucha en la sala el audio donde Pomargo le dice al médico que 'las hijas quieren hacer lo que vos ya les comiste la cabeza que tienen que hacer'). Me prometió que iba a ir todos los días a ver a mi papá, nunca me imaginé que existían esos audios... Es el rey de la manipulación".

Con estos nuevos elementos, la declaración de Gianinna Maradona se convirtió en una de las más contundentes de todo el juicio. La falta de infraestructura médica, las internaciones que Diego desconocía y los audios que muestran una actitud de “cubrirse” por parte del equipo de salud pasarán a ser piezas clave que la acusación utilizará para demostrar la negligencia en la muerte del Diez.